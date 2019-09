La nuova Capitale europea dell’innovazione è la cittadina francese di Nantes. L’annuncio è arrivato ieri dalla Commissione europea in occasione delle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione. Il riconoscimento di 1 milione di euro è stato accordato a Nantes per “la sua straordinaria capacità di valorizzare l’innovazione per migliorare la vita dei suoi cittadini” e per “il suo modello di governance aperta e collaborativa”.

“Le città europee stanno mostrando al mondo come associare l’innovazione per migliorare la resilienza e la sostenibilità urbana mediante processi democratici inclusivi e una governance aperta. Nantes costituisce un ottimo esempio di come una città possa coinvolgere i propri cittadini nell’affrontare sfide quali l’efficienza energetica, l’invecchiamento della popolazione, la trasformazione digitale e l’inclusione sociale. È questo il modo in cui l’innovazione opera a vantaggio dei cittadini”, ha dichiarato Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione.

And @NantesFr wins the title of European Capital of Innovation 2019 🏆 thanks to an innovation strategy that is deeply democratic, ambitious, sustainable and open to innovation 👏 #iCapitalAwards #RiDaysEU

More about the awards → https://t.co/IlynLhVImu pic.twitter.com/RM4QRsxjQL — EUScience&Innovation🇪🇺 (@EUScienceInnov) September 25, 2019

Nantes è la quinta città a vincere questo premio ed è la seconda volta, dopo Barcellona, che il premio viene attribuito ad una città che non è una capitale.

Oltre il riconoscimento economico per Nantes, finanziato dal programma Horizon 2020, a ciascuna delle altre cinque città finaliste – Anversa (Belgio), Bristol (Regno Unito), Espoo (Finlandia), Glasgow (Regno Unito) e Rotterdam (Paesi Bassi) – sono stati assegnati 100 000 euro per promuovere e potenziare le loro pratiche in materia di innovazione.

La città francese, nuova Capitale europea dell’Innovazione, ha di recente avviato diversi progetti e politiche specifiche per favorire la transizione energetica, coinvolgere direttamente i cittadini, le associazioni, le imprese, le università e i centri di ricerca per sviluppare azioni relative alla rigenerazione urbana, l’ambiente, la smart city e l’utilizzo urbano delle nuove tecnologie digitali.