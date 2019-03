Naming: guida per attribuire la migliore denominazione a un’azienda o a un prodotto

Di Giovanni Sodano

Dario Flaccovio editore

Data di pubblicazione:

ISBN: 9788857908908

Pagine: 176

Prezzo: € 19,90

Il naming è un insieme di tecniche per arrivare a conferire la miglior denominazione a un’azienda o a un prodotto. Poiché l’essere umano tende a dare importanza soltanto a ciò riesce a identificare, è fondamentale che tale nome sia quello più adatto, più funzionale, più utile. In questo testo ti chiarisco le fasi del processo di naming, dalla analisi degli aspetti identitari alla possibilità di veicolare messaggi; i diversi fattori tecnici; la differenza tra nome del prodotto e quello della marca; lo studio del target, del posizionamento e la valutazione della concorrenza; gli esempi negativi da evitare e la necessità di usare un metodo ben preciso. Partendo dalla tecnica dell’imbuto, usata per scremare le parole più importanti, arrivo alla fonetica e alla sonorità.

Questo libro è la prima guida italiana per conoscere l’arte del naming e per iniziare a padroneggiarne gli elementi più importanti.



Giovanni Sodano si occupa di comunicazione strategica e social media marketing. Esperto di naming e posizionamento sui motori di ricerca, ha lanciato diverse startup di successo. Ha programmato il primo business hub italiano e si occupa della direzione tecnica di un quotidiano di informazione online.