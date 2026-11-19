Microsoft ha offerto a circa 60mila dipendenti la possibilità di lasciare volontariamente l’azienda. Satya Nadella lega la scelta alla trasformazione del gruppo in una società AI-first, nella quale l’intelligenza artificiale non dovrebbe semplicemente sostituire le persone, ma cambiare radicalmente il modo in cui lavorano.

Nella visione dei nuovi manager delle big tech “in futuro ogni lavoratore potrebbe diventare una sorta di manager di agenti”.

Il modello degli 11 sviluppatori

Il CEO utilizza proprio il software engineering per spiegare il nuovo paradigma. Secondo Nadella, gli sviluppatori non stanno scomparendo, ma cambia profondamente il modo in cui vengono organizzati i team.

L’esempio più significativo riguarda Cowork, l’agente AI integrato nelle applicazioni Microsoft 365. Il team sarebbe composto da appena 11 sviluppatori che utilizzano intensivamente strumenti di intelligenza artificiale. “Costruiscono una software factory che costruisce il prodotto. Non costruiscono il prodotto”, ha spiegato Nadella.

Se un gruppo molto piccolo, grazie agli agenti artificiali, può produrre quanto una struttura molto più grande, l’azienda non deve necessariamente sostituire direttamente un lavoratore con una macchina. Può semplicemente aver bisogno di meno persone per ottenere lo stesso risultato.

Zuckerberg lo aveva detto già a maggio: “Da 100 persone a 10”

Già nel maggio 2026 Mark Zuckerberg aveva spiegato come l’intelligenza artificiale stesse modificando le dimensioni ottimali dei team all’interno di Meta.

“Team che in passato richiedevano 50 o 100 persone oggi possono operare con appena una decina”, aveva spiegato il CEO.

Secondo Zuckerberg, mantenere strutture sovradimensionate in presenza di strumenti capaci di aumentare fortemente la produttività può diventare controproducente. Il CEO di Meta aveva precisato che questo non significa necessariamente licenziare automaticamente le persone in eccesso, perché una parte delle risorse può essere riallocata verso progetti che prima non era possibile sviluppare.

Ma il principio economico resta lo stesso: l’intelligenza artificiale consente a gruppi molto più piccoli di ottenere risultati che in passato richiedevano decine di lavoratori. Meta aveva inoltre lasciato aperta la possibilità di ulteriori riduzioni del personale. La chief people officer Janelle Gale non aveva escluso nuovi interventi sull’organico.

La contraddizione dell’era AI

Da questo punto di vista le 60mila uscite volontarie offerte da Microsoft non sono un episodio isolato, ma si inseriscono in una tendenza più ampia. Nadella ha riconosciuto che la rivoluzione dell’AI ha creato “un’enorme ansia” tra i lavoratori, anche per il modo in cui è stata raccontata. Ma dietro quell’ansia c’è una questione economica concreta: se l’AI permette a ogni dipendente di produrre molto di più, le aziende potrebbero aver bisogno di meno dipendenti.

Da una parte le Big Tech promettono che l’intelligenza artificiale non eliminerà necessariamente il lavoro umano. Dall’altra, gli stessi CEO spiegano che team di 10 o 11 persone possono svolgere attività che prima richiedevano decine o persino un centinaio di dipendenti. La questione non è quindi soltanto quali lavori saranno sostituiti dall’AI. La domanda più importante potrebbe diventare un’altra: quante persone serviranno ancora per svolgerli?

Il rischio di un monopolio dell’AI

Nadella ha contemporaneamente messo in guardia da un secondo rischio: la concentrazione del mercato dell’intelligenza artificiale nelle mani di un unico operatore.

Secondo il CEO di Microsoft, sistemi sempre più potenti potrebbero arrivare a svolgere attività oggi distribuite tra aziende di settori completamente differenti, dalla sanità alla finanza.

“L’AI non ha limiti”, ha detto Nadella, arrivando a ipotizzare che possa potenzialmente svolgere qualsiasi tipo di attività organizzativa.

Se un solo modello riuscisse ad assorbire una quota rilevante del lavoro umano e a raggiungere una posizione monopolistica, secondo Nadella ne risentirebbero non soltanto l’equilibrio economico, ma anche quello democratico.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz