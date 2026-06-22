In un’intervista al Wall Street Journal, il CEO di Microsoft annuncia un cambio di strategia: spazio ai modelli meno costosi e spazio anche a DeepSeek all'interno del proprio ecosistema. Possibile guerra dei prezzi contro OpenAI e Anthropic?

Il CEO di Microsoft Nadella contro il modello Silicon Valley: “L’AI non può essere nelle mani di pochi”

Per anni Satya Nadella è stato considerato il grande regista silenzioso della rivoluzione dell’intelligenza artificiale (AI). È stato lui, prima di molti altri, a intuire il potenziale di OpenAI e a investire decine di miliardi di dollari per trasformare ChatGPT da una promettente startup in uno dei protagonisti assoluti della nuova economia digitale. Oggi, però, il CEO di Microsoft sembra voler prendere le distanze proprio dalla traiettoria che ha contribuito a costruire.

In una lunga intervista al Wall Street Journal, Nadella ha delineato una visione alternativa dell’AI, criticando implicitamente il modello dominante che negli ultimi anni ha guidato la corsa all’intelligenza artificiale: pochi attori globali, modelli sempre più grandi, consumi energetici enormi, investimenti senza limiti e una narrazione pubblica spesso costruita attorno a scenari apocalittici.

Il messaggio è chiaro: l’attuale paradigma non è sostenibile né economicamente né socialmente.

La critica ai “signori dell’AI” e a un modello di sviluppo orientato al gigantismo

Senza mai citare direttamente OpenAI, Anthropic o Google, Nadella mette in discussione il presupposto su cui si fonda la corsa ai cosiddetti modelli di frontiera, i sistemi più avanzati e costosi oggi disponibili. Secondo il manager indiano-americano, il rischio è che una ristretta élite tecnologica finisca per concentrare nelle proprie mani una quantità eccessiva di potere cognitivo, economico e politico.

La proposta di Nadella è quasi una contro-rivoluzione rispetto all’immaginario dominante della Silicon Valley. Negli ultimi anni il settore ha vissuto una sorta di competizione permanente per costruire modelli sempre più potenti, alimentati da quantità crescenti di dati, chip e capacità computazionale. L’idea implicita era semplice: più grande è il modello, migliore sarà il risultato.

“Non si può dire che tutti i lavori impiegatizi spariranno, che l’intelligenza artificiale potrebbe diventare un’arma e allo stesso tempo chiedere di costruire data center sempre più grandi”, osserva Nadella. Una critica diretta a quella retorica che negli ultimi anni ha alternato promesse di prosperità illimitata a previsioni catastrofiche sulla fine del lavoro umano o addirittura sull’estinzione della specie.

Dietro questa affermazione si intravede una questione fondamentale: la governance dell’AI. Chi decide come apprendono questi sistemi? Chi controlla i dati? E chi stabilisce le regole? Fino ad oggi le risposte sono rimaste concentrate nelle mani di pochissimi soggetti privati. I cittadini non accetteranno oltre modo questa situazione.

Piccolo è più bello (e meno costoso)

Microsoft sembra invece voler scommettere su una logica diversa. Nelle ultime settimane l’azienda ha presentato una serie di modelli a basso costo e nuove funzionalità che permettono agli utenti di scegliere quale AI utilizzare a seconda delle esigenze. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai sistemi più costosi e abbassare drasticamente il prezzo dell’intelligenza artificiale.

Secondo Nadella il futuro non sarà dominato da un singolo “cervello universale“, ma da una pluralità di modelli con differenti livelli di costo, specializzazione e prestazioni.

Una visione che richiama l’evoluzione di internet: da una rete inizialmente controllata da pochi grandi operatori a un ecosistema distribuito di servizi, applicazioni e piattaforme.

Copilot cambia pelle e mette l’utente al centro

In questo scenario anche Copilot assume un ruolo diverso. Lanciato inizialmente come risposta di Microsoft a ChatGPT di OpenAI, il prodotto non sembra più destinato a diventare il modello AI dominante del mercato. Piuttosto, potrebbe trasformarsi in una piattaforma neutrale capace di orchestrare diversi modelli e diversi fornitori.

La nuova strategia consiste nel mettere l’utente al centro, lasciandogli la possibilità di scegliere quale intelligenza artificiale utilizzare per ogni attività. Se questa impostazione verrà confermata, Copilot assomiglierà meno a un concorrente diretto di ChatGPT e più a un sistema operativo dell’intelligenza artificiale, capace di integrare modelli differenti e di gestire flussi di lavoro complessi.

È un cambiamento significativo perché sposta il valore dalla costruzione del modello alla gestione dell’ecosistema.

Il caso DeepSeek e la guerra dei prezzi

L’elemento più sorprendente della strategia di Microsoft riguarda però DeepSeek. L’azienda cinese è diventata negli ultimi mesi il simbolo di un approccio radicalmente diverso all’AI: modelli meno costosi, maggiore efficienza e costi operativi ridotti rispetto ai colossi americani.

Microsoft starebbe valutando la possibilità di ospitare una versione di DeepSeek all’interno del proprio ecosistema.

Se ciò accadesse, sarebbe un segnale fortissimo. Da un lato significherebbe riconoscere che il valore dell’AI non coincide necessariamente con il possesso del modello più potente. Dall’altro aprirebbe una vera e propria guerra dei prezzi contro OpenAI e Anthropic (che comunque è già iniziata), costrette a giustificare costi molto più elevati.

Non è un caso che proprio OpenAI e Anthropic abbiano accusato DeepSeek di aver utilizzato tecniche di distillazione per replicare parte delle capacità dei loro sistemi.

Dietro la disputa tecnica si nasconde una questione strategica: se modelli più economici riescono a offrire prestazioni sufficientemente buone per la maggior parte delle applicazioni aziendali, l’intero modello economico dell’AI di frontiera rischia di entrare in crisi.

Una svolta o una necessità per Microsoft?

La domanda inevitabile è se questa nuova filosofia rappresenti una convinzione profonda o una necessità strategica.

Negli ultimi tempi Microsoft ha perso terreno nella corsa ai modelli più avanzati. In parole povere, Copilot non ce l’ha fatta. OpenAI continua a guidare il mercato consumer con ChatGPT, Google ha recuperato rapidamente terreno con Gemini e Anthropic si è ritagliata uno spazio importante nel settore enterprise.

Microsoft dispone di enormi risorse finanziarie e di una posizione dominante nel software aziendale, ma non possiede oggi un modello proprietario capace di competere apertamente con i leader del settore.

In questo contesto, trasformare i modelli in una commodity (cioè una risorsa ampiamente disponibile, il cui solo possesso non costituisce più una fonte di vantaggio competitivo, come è stato nei decenni per l’energia elettrica, la connettività Internet e il cloud computing) e spostare il valore verso la piattaforma potrebbe essere anche una risposta pragmatica a una corsa che l’azienda non è riuscita a vincere sul piano tecnologico.

In altre parole: se non puoi controllare il miglior modello, puoi cercare di controllare l’infrastruttura che collega tutti i modelli. E qui per noi utilizzatori si genera un ennesimo rischio. Come ha spiegato bene Crescenzo Coppola via social: “Sostenere che l’AI sia una commodity è una mezza verità. È una commodity nell’accesso. Ma può trasformarsi in una dipendenza nell’infrastruttura e in una vulnerabilità nei processi“.

La vera battaglia è guadagnarsi “il permesso sociale”

Al di là delle strategie industriali, il punto più interessante dell’intervista riguarda il rapporto tra AI e società.

Nadella sostiene che il settore abbia ormai esaurito il tempo delle promesse e delle narrazioni futuristiche. Adesso deve dimostrare concretamente di poter creare opportunità economiche, proteggere i lavoratori e distribuire i benefici della tecnologia. Qui Microsoft probabilmente cercherà di giocare la sua prossima partita per ottenere un vantaggio competitivo sulle altre società tecnologiche.

“Dobbiamo guadagnarci il permesso sociale”, ha affermato il CEO del gigante di Redmond. È forse la frase più importante di tutta l’intervista. La vera sfida non è costruire modelli più grandi. È convincere la società, noi tutti, che l’AI possa essere uno strumento di progresso condiviso e non l’ennesima concentrazione di potere nelle mani di pochi. Una sfida notevole, se pensiamo che in fondo Microsoft è da tutti e da sempre considerata parte di quei “pochi”.

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