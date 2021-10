NADEF, l’audizione del Ministro dell’Economia

Oggi il ministro dell’Economia Daniele Franco si è presentato davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato per illustrare la nota di aggiornamento al DEF: evidenziate criticità per i costi dell’energia e per il Superbonus.

Arriva l’app ‘Free to X’ per il cashback del pedaggio e per sapere quando viaggiare in autostrada per evitare cantieri programmati e code.

Infine, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e il ministro dell’Economia Franco hanno firmato il decreto interministeriale per il programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori o GOL.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

NaDEF, Daniele Franco: “Costo dell’energia è elemento di incertezza, Superbonus non sostenibile alla lunga”

di Flavio Fabbri

Il Ministro dell’Economia in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, per illustrare la Nota di aggiornamento al DEF.

Autostrade, app proporrà partenza per evitare cantieri programmati

di Luigi Garofalo

Quando viaggiare in Autostrada per evitare cantieri programmati, lo consiglierà l’app per il cashback del pedaggio.

Orlando e Franco firmano il decreto GOL: 880 milioni alle Regioni per lavoro e formazione

di Flavio Fabbri

Firmato il decreto interministeriale per il programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori o GOL, riguarderà 3 milioni di persone entro il 2025.

Data breach a Twitch (di proprietà di Amazon). Pubblicati 128 GB di dati sottratti

di Luigi Garofalo

Individui che affermano di far parte del collettivo di hacker Anonymous hanno divulgato il codice sorgente e i dati aziendali della piattaforma di streaming video.

Garante Privacy: si alle smart city, ma seri rischi per i cittadini dalle applicazioni IA

di Flavio Fabbri

Smart city e IA offrono enormi potenzialità ai fini dello sviluppo socio-economico e del miglioramento della qualità della vita in città, ma troppi i rischi collegati.

PSN, AIIP: “Operatori territoriali nazionali sono asset strategico per l’innovazione del Paese”

di Redazione

“Fondamentale il ruolo strategico degli Operatori territoriali, che rappresentano un fattore critico di successo per l’innovazione e la resilienza digitale del Paese”.

Digitale: PEC fondamentale per l’80% delle PMI italiane, secondo indagine Aruba e IDC

di Flavio Fabbri

Nuova indagine di Aruba e IDC per valutare il livello di innovazione raggiunto dalle PMI: PEC centrale per la digitalizzazione della propria impresa.

5 cattive abitudini che rovinano lo smart working

di Paolo Anastasio

Ci sono 5 cattive abitudini facilmente superabili che danneggiano l’efficienza e la produttività quando sei a casa in smart working.

JMA Wireless cerca 50 ingegneri tra Milano e Bologna

di Piermario Boccellato

Ingegneri meccanici, del design, e del software. Profili junior, ma anche senior e project manager. Ecco le 50 posizioni aperte da JMA Wireless e come candidarsi.

Torna #Maestri sulla Rai e in HD su tivùsat

di Redazione

La terza stagione di #maestri riparte da martedì 5 ottobre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle ore 15.25 su Rai3 e alle ore 17.50 su Rai Storia.

Trattamento dei dati personali, persona, mercato nel GDPR. La relazione di apertura del X Convegno DNT

di Emilio Tosi

La relazione di apertura del prof. Prof. Avv. Emilio Tosi – Università di Milano Bicocca, Direttore Centro Studi Diritto Nuove Tecnologie® in occasione del X Convengo annuale DNT®.

Democrazia Futura. Dibattito sulla Grande trasformazione digitale: le prime risposte

a cura di Bruno Somalvico

Sette domande a docenti universitari, giornalisti ed esperti di settore. Nel primo blocco ecco le risposte di Alberto Abruzzese, Giacomo Mazzone e Michele Mezza.

Come organizzare al meglio un evento online (sesta parte)

di Neosperience Team

In questo sesto articolo descriveremo la settima fase, divisa in due parti, inerenti la preparazione dei materiali grafici e la lead generation, e infine il Go Live!

