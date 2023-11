Mynet rileva il 100% di ULI – Utility Line Italia, storico operatore lombardo

Mynet, unico operatore nel panorama nazionale delle telecomunicazioni con oltre 30.000 km di fibra ottica di proprietà posizionato nel segmento medie-aziende, ha acquisito con atto notarile del 2 novembre scorso il controllo di ULI (Utility Line Italia), storica azienda telefonica di Seveso (MB) e operante a livello nazionale nella rivendita di servizi di fibra ottica, telefonia, centralini telefonici, posta certificata e servizi di datacenter evoluti.

Mynet si estende in Brianza



Con questa operazione Mynet estende anche nella provincia di Monza-Brianza la presenza di tecnici ed ingegneri competenti per gestire i propri clienti locali in modo più puntuale, acquisisce oltre 500 nuovi clienti business ed entra, per tramite di Utility Line, nel capitale di MIX, il più importante punto di interscambio dati d’Italia, con 2,4Terabit/s di traffico di picco e 13,37Terabit/s di capacità totale. Mynet, mediate questa acquisizione, rompe inoltre il muro dei 100mila indirizzi IPv4 a disposizione, superando tutti gli operatori sotto al miliardo di € di ricavi annui sia per indirizzi IP che fibra ottica di proprietà, spianando ancor di più la strada alla propria crescita futura.

Barbera (Mynet): ‘Acquisizione mirata’

Riccardo Barbera, presidente e co-fondatore di Mynet, ha commentato “Mynet ha sempre selezionato in modo certosino le proprie acquisizioni. L’obbiettivo non è mai di mera crescita di fatturato o di valore di asset presente fine a sé stessa nelle aziende interessate, ma in primis mettere a fattor comune il valore umano e delle professionalità che riscontriamo nelle società acquisite. Non solo faremo tesoro di tutte le esperienze all’interno di ULI e manterremo gli uffici e il personale a Seveso, ma abbiamo concordato con Vittorio Figini, A.D. di Utility Line, di rimanere “in famiglia” per almeno 1 anno e mezzo per proseguire, insieme, a far crescere Mynet in Monza e Brianza e per altri interessanti progetti futuri da sviluppare insieme nell’alta Lombardia”.

Figini (ULI): ‘Rimarrò per dare il mio contributo’

Vittorio Figini, fondatore e amministratore di Utility Line Italia, ha commentato “ULI è il frutto di grandi sacrifici miei e di mio fratello, oltre di tutti i suoi collaboratori e consulenti. È un operatore storico, di quelli partiti nel 1995 e dei pochissimi rimasti sul mercato ininterrottamente dall’inizio dell’Internet commerciale in Italia, proprio come Mynet. Siamo stati persuasi ad entrare a far parte della progettualità di Mynet perché è una società gestita da imprenditori seri ed attenti che, nella tradizione lombarda, mettono al primo posto le persone, l’etica e la qualità del lavoro attraverso una crescita sostenibile e ben ragionata, non meramente speculativa. Rimarrò volentieri all’interno dell’organizzazione per dare il mio contributo a rendere ben più che una somma algebrica i valori delle due aziende che si uniscono”.