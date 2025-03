Mynet lancia per prima al mondo la tecnologia 50G PON per le microimprese

Dopo essere stato il primo operatore in Europa a sperimentare, anche con test pubblico in live, la tecnologia 50G PON su rete reale nel 2022, e la prima azienda al mondo a realizzare un test di velocità su Internet live, Mynet segna un altro primato italiano a livello globale: il lancio commerciale della tecnologia 50G PON, la connettività ad altissime prestazioni più avanzata al mondo nella sua versione finalmente “production ready” di tipo trimodale, ovvero che supporta contemporaneamente anche le attuali tecnologie 2,5G e 10G.

L’operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività in fibra ottica, nato a Mantova 30 anni fa e divenuto un primario attore TelCo del Nord Italia, porta così fuori dai laboratori la nuova tecnologia, con un’offerta per le microimprese con esigenze estreme di banda e bassa latenza, che sarà disponibile nei nuovissimi quartieri di Milano City Life e del Portello e nell’intera città di Mantova.

“Dopo il successo della sperimentazione, abbiamo deciso di spingere oltre i confini della connettività, lanciando per primi al mondo questa tecnologia. Le microimprese italiane non possono più essere lasciate indietro rispetto ai grandi player internazionali: con 50G PON, Mynet offre loro una connettività superiore a qualsiasi altra opzione sul mercato”, dichiara Giovanni Zorzoni, Direttore Generale di Mynet.

La tecnologia 50G PON in prima mondiale di Mynet consente tre capacità trasmissive contemporanee sulla stessa fibra ottica (50G simmetrici, 10G simmetrici e 2,5/1G asimmetrici), ed è l’unica utilizzabile per upgradare le reti pre-esistenti FTTH, non modificando tutti i clienti già attivi con le velocità di 10G e 2,5G.

“Questa tecnologia apre scenari inediti per aziende, enti pubblici e operatori di rete, garantendo una connettività di nuova generazione senza la necessità di intervenire sulle infrastrutture in fibra ottica esistenti – spiega Zorzoni – Il 50G PON rappresenta un punto di svolta per realtà che gestiscono ingenti volumi di dati, sfruttano il cloud computing su larga scala e necessitano di backup aziendali in tempo reale. Ma per noi c’è qualcosa di più: non solo il prestigio di essere pionieri a livello mondiale, ma anche l’ennesima dimostrazione che un’azienda di medie dimensioni può fare la differenza, offrendo reti di qualità superiore, capaci di ridefinire gli standard di velocità e affidabilità”.

L’obiettivo dell’azienda, che negli anni ha continuato ad investire in maniera massiccia in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche, è estendere il servizio progressivamente all’intera rete proprietaria, ovvero sugli oltre 32mila chilometri di infrastruttura di proprietà dell’azienda che si articolano tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna.

Perché l’offerta è dedicata alle micro imprese? “Quello delle microimprese è un mercato vasto, poco attenzionato dai grandi operatori, ma cruciale per l’economia e la società italiana. Confutando il pregiudizio che le vorrebbe resistenti al cambiamento, molte microimprese stanno puntando proprio sulla trasformazione digitale, per ora principalmente passando al cloud. Ma la disponibilità di una velocità altissima e simmetrica verso Internet, con l’ottimizzazione del traffico assicurata dalla nostra azienda verso i cloud provider nazionali ed internazionali, rende possibili anche quelle applicazioni a suo tempo promesse dal 5G, e tradite dall’indisponibilità dei grandi operatori mobili, a realizzare un “vero” 5G millimeter wave, che richiede investimenti significativi e non concretizzatisi. Nella sua fase di lancio, la diffusione di ogni tecnologia si scontra con una disponibilità limitata di apparati e risorse. Mynet, memore della propria storia imprenditoriale ‘dal basso’, e in coerenza con la propria visione di responsabilità sociale d’impresa, ha scelto pertanto di avviare la fornitura di servizi su rete 50G con un’offerta destinata, a condizioni di particolare favore, proprio alle microimprese pronte a scommettere sulla transizione digitale”.

