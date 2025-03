L’operatore territoriale numero uno per fibra ottica incontra il più grande Data Center AI della provincia di Brescia. I due CEO: “Investiamo per il territorio”.

Quando due realtà locali scelgono di collaborare unendo le proprie peculiari specializzazioni, il risultato è innovazione concreta al servizio di quello specifico territorio.

E’ quanto accade con la partnership siglata tra Mynet – operatore nazionale con oltre 32.000 km di fibra ottica proprietaria e una forte presenza a Brescia e provincia – e Punto Com Group – azienda di Cazzago San Martino specializzata in servizi IT e soluzioni di intelligenza artificiale, che ha recentemente inaugurato Punto Com #1, il più grande datacenter edge computing della provincia di Brescia (che ne conta meno di 10 su tutto il territorio), con una potenza di 400 kilowatt (l’unità di misura utilizzata per i centri di elaborazione dati).

La nuova infrastruttura, grazie alla connettività performante portata da Mynet, potrà servire fino a 3mila aziende bresciane, dalle PMI alle realtà industriali più grandi.

Cos’è l’edge data center

L’edge data center è un’architettura informatica “di prossimità” in cui l’elaborazione dei dati avviene il più vicino possibile agli utenti finali, in questo caso le imprese clienti, anziché in un datacenter centralizzato, consentendo quindi un’elaborazione più rapida dei dati. In più Mynet ha collegato direttamente il nuovo datacenter alla propria rete ultraveloce: una scelta strategica che garantisce ai clienti una connessione stabile e rapida, con prestazioni elevate e continue.

“La decisione di collaborare con Punto Com Group risponde perfettamente alla nostra missione: connettere in modo diretto ed efficiente gli edge data center al cuore della nostra rete proprietaria, garantendo prestazioni elevate grazie al controllo totale che abbiamo sulla nostra infrastruttura” dichiara Giovanni Zorzoni, Direttore Generale di Mynet.

“Per noi è stato un investimento importante – spiega Mauro Quaini, CEO di Punto Com Group – si tratta di un Data center AI, ovvero un’infrastruttura informativa avanzata progettata per gestire le elevate esigenze di calcolo necessarie per le applicazioni di intelligenza artificiale, per rispondere alle esigenze attuali del mercato. È stato interamente realizzato sul territorio, con infrastrutture moderne e altamente performanti, progettate per supportare servizi digitali basati appunto sull’AI, garantendo così ai clienti affidabilità, velocità e sicurezza. Grazie alla connessione di Mynet, potremo finalmente avvicinare gli utilizzatori alle tecnologie più avanzate di oggi e di domani mettendo in contatto le esigenze dei clienti con un hub tecnologico unico all’avanguardia per le sfide di oggi e di domani nel campo della capacità di calcolo, dell’archiviazione dei dati e della sicurezza e garantire la sicurezza dell’informazione archiviata ed elaborata all’interno del datacenter”.

In Italia 153 data center

In Italia al momento si contano 153 Data center, concentrati principalmente nel Nord, in primis a Milano, seguito da Roma. Il dato ci posiziona al quarto posto in Europea e la domanda è in continua crescita, trainata da cloud computing e AI.

“In un settore, quello delle telecomunicazioni, in cui spesso prevale l’attenzione sugli andamenti delle trimestrali rispetto alla qualità dei servizi verso i propri clienti, Punto Com Group e Mynet rappresentano una eccezione positiva: due aziende specializzate, ciascuna leader nel proprio settore, da un lato tecnologie all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale e dei servizi sistemistici avanzati, dall’altro servizi di connettività in fibra ottica ad altissima affidabilità e diversificazione, che collaborano per offrire al territorio soluzioni altamente integrate e innovative” aggiunge Zorzoni.

“Ad avvicinarci è stata la convinzione condivisa che le soluzioni migliori arrivano da chi conosce bene la propria professione e il proprio campo di specializzazione e non ha paura di investire sul territorio. Il risultato è un Data center iper connesso e pensato per durare nel tempo, capace di rispondere con precisione alle esigenze delle imprese locali, con soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, rapide, affidabili e semplici da utilizzare” concludono Zorzoni e Quaini.

Due imprese ad alta vocazione locale, due competenze diverse ma complementari, un unico obiettivo: portare innovazione vera, misurabile e duratura sul territorio, facendo bene ciò che sanno fare meglio.

