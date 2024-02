Non semplici distributori di caffè e altre bevande, ma una coffee station mobile, che coniuga IA, IoT e mobilità elettrica, per un servizio di prossimità di nuova generazione frutto del design italiano e dell’automazione cinese, a cui è possibile accedere tramite applicazione sul proprio telefonino. La presentazione a Barcellona.

Un barista on demand al Mobile World Congress 2024

Una caffetteria mobile a guida autonoma che offrirà caffè e altre bevande al pubblico tramite un avatar generato dall’intelligenza artificiale (IA), al Mobile World Congress di Barcellona arriva “Barista on demand”, modello avanzato di esercizio “shop-to-consumer”.

L’avatar avrà il volto del coffee expert Andrea Lattuada.

Tutti i consumatori interessati al servizio dovranno solo scaricarsi un’applicazione sul proprio smartphone, poi basterà ordinare il proprio caffè, che arriverà direttamente in ufficio, al negozio o qualsiasi altro posto di lavoro o di studio.

“Siamo felici di portare al MWC una nuova soluzione, ad alto contenuto tecnologico, frutto di intense attività di ricerca e innovazione del gruppo Rhea, che hanno permesso di coniugare mobilità sostenibile, guida autonoma, IA e soluzioni di internet of things, per offrire la pubblico dei consumatori una coffee experience all’avanguardia nel panorama mondiale”, ha spiegato Andrea Pozzolini, CEO di Rhea.

Design italiano, automazione cinese

Barista on demand è frutto della manifattura e del design italiani di Rhea Vendors Group e della robotica cinese applicata al settore delivery di Neolix.

La coffee station è in demo presso Journey to the Future, l’area high-tech del Mobile World Congress (Hall 6, stand 6A20) in cui sono messe in mostra le migliori innovazioni tecnologico applicate a diversi settori industriali ed economici.

La sua prima presentazione pubblica in Cina è avvenuta lo scorso novembre alla China International Import Expo, come esempio di distribuzione automatica di bevande, soprattutto di caffè italiano, su veicoli della mobilità autonoma ed elettrica (con batterie ricaricate tramite fonti energetiche pulite e rinnovabili).