MWC 2024, i migliori gadget visti a Barcellona

Quest’anno il Mobile World Congress ha molto da offrire in fatto di novità tecnologiche e gadget tecnologici. Fra smartphone pieghevoli e Barbie phones, cani robot e smartwatch di seguito alcune delle novità più vistose secondo Cnet.

Il concetto di telefono indossabile (rollable) Motorola

Motorola ci ha già entusiasmato con bizzarri concetti di telefoni, ma la sua ultima creazione è particolarmente intrigante. Questo telefono pieghevole è in grado di curvarsi su se stesso, permettendogli di essere indossato come un braccialetto quando non in uso e semplicemente tolto e aperto quando vuoi che sia di nuovo un normale telefono.

C’è qualcosa che sembra particolarmente futuristico nel poter indossare la tecnologia in questo modo. Se non altro, ti fa risparmiare spazio in tasca per spuntini extra. Purtroppo per ora è solo un concetto, non sarà in vendita a breve.

Anello Samsung Galaxy

Samsung aveva mostrato in anteprima il suo Galaxy Ring a gennaio, ma l’azienda lo ha mostrato dal vivo al MWC e ce lo ha anche permesso di provarlo a porte chiuse. Stiamo ancora aspettando di conoscere molte delle principali caratteristiche e specifiche del Ring, ma sappiamo che si concentrerà sul monitoraggio del sonno e del battito cardiaco, nonché sul monitoraggio del ciclo mestruale e della fertilità.

Spilla AI umana

Non sorprende che l’intelligenza artificiale sia stata ovunque al MWC, facendo la sua comparsa all’interno di telefoni, laptop e persino in strani bracci robotici con facce sul davanti. Ma Humane AI Pin è un modo nuovo di utilizzare la tecnologia e ci ha colto di sorpresa per quanto sia davvero innovativo.

Il Pin è semplicemente un piccolo quadrato che attacchi magneticamente alla tua giacca: puoi parlargli, fargli domande e usarlo per qualsiasi numero di attività. Nella nostra demo, ci è stato mostrato come può tradurre la lingua ed eseguire attività di base come la conversione di valuta, ma imparerà anche il tuo stile di conversazione in modo da poter inviare messaggi dal suono naturale quando invii messaggi ai tuoi amici e familiari.

Piuttosto che essere un accessorio telefonico, il Pin funziona in modo del tutto indipendente, utilizzando il proprio numero di telefono e fornendo risposte alle domande ad alta voce, utilizzando una voce simulata, oppure proiettando testo o immagini sulla mano utilizzando i laser. Se questo non è bello, non sappiamo cosa lo sia.

Xiaomi 14Ultra

Non sarebbe uno spettacolo di tecnologia mobile senza almeno un entusiasmante annuncio sul telefono cellulare, e il 14 Ultra di Xiaomi è uno dei telefoni più tecnologici che abbiamo mai visto. È focalizzato sulla fotografia in grande stile, con una configurazione multi-fotocamera posteriore che include un ampio sensore di immagine da 1 pollice con apertura variabile, insieme a elementi dell’obiettivo progettati in collaborazione con il leggendario produttore di fotocamere Leica.

Xiaomi SU7 EV Xiaomi non ha solo mostrato i suoi telefoni al MWC di quest’anno, ma ci ha anche dato un primo sguardo alla sua nuovissima auto elettrica, la Xiaomi SU7. Questo veicolo elettrico non solo ha un aspetto sorprendente, con il suo design elegante e sportivo e la vivace verniciatura blu, ma è anche ricco di prestazioni dal suono selvaggio. Xiaomi pubblicizza una velocità da zero a 60 miglia orarie di soli 2,78 secondi, grazie a motori elettrici personalizzati.

Laptop Lenovo ThinkPad serie T

Lenovo ha collaborato con il gruppo di difesa della riparazione tecnologica iFixit per facilitare agli utenti la riparazione. Sono progettati per rendere semplice per i proprietari la sostituzione delle batterie; aggiornare la memoria e l’archiviazione; sostituire lo schermo e la tastiera; e persino sostituire la porta Ethernet.

Rendere le macchine facilmente riparabili e aggiornabili consente agli utenti di mantenere il proprio laptop funzionante al meglio per molto più tempo prima di doverne acquistare uno nuovo.

Laptop trasparente

Anche Lenovo aveva un concept al MWC: un laptop trasparente. Ne ho parlato più dettagliatamente qui, ma questo si chiama Project Crystal e non è un vero prodotto. Beh, non tanto presto almeno. Lenovo sta mostrando come sarebbe un laptop trasparente, ed è difficile dire che non sembri futuristico.

Lo schermo trasparente Micro-LED ti consente di vedere attraverso, ma sono riuscito a vedere bene le app normali grazie al display super luminoso. Sfortunatamente, questo significa anche che anche le persone sedute di fronte a te possono vedere cosa stai facendo. Lenovo afferma che esistono modi per regolare la trasmissività del display per creare uno strato di privacy opaco quando ne hai bisogno, ma non ha mostrato nulla di simile. Non molto adatto alle imprese, ma ehi, è un concetto divertente.