“Possiamo pensare all’intelligenza artificiale come una nuova specie e rappresenta una delle maggiori sfide. È un rischio per l’umanità, perché è pericolosa. Per cui, sono a favore di normative per l’AI, va supervisionata per beneficiare dei suoi vantaggi”. Ecco cosa pensa Elon Musk dell’AI. Abbiamo ascoltato il patron di Tesla e X ad Atreju, la manifestazione politica giovanile organizzata da Fratelli d’Italia, in corso a Roma fino a domani.

“L’AI è una lama a doppio taglio”, ha continuato Musk, “è in grado di fare qualsiasi cosa, ma non ha una coscienza. È un rischio per l’umanità”, ha ripetuto più volte. “E come in ogni gioco, abbiamo bisogno di un suo arbitro. In questo modo”, ha aggiunto, “l’AI ci assicurerà un’era di abbondanza di beni e servizi”.

Infine, Musk considera l’AI pericolosa anche le democrazie, perché “può manipolare l’opinione pubblica”.

“Italia buon Paese in cui investire, ma nodo natalità”

“Penso che l’Italia sia un buon Paese in cui investire, è grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupa il tasso di natalità così basso”, ha detto l’imprenditore “se una azienda investe in Italia, si chiede c’è la necessaria forza lavoro nella mia azienda?“

Elon Musk è salito sul palco di Atreju con uno dei suoi figli. “La demografia è importante”, ha esordito.

“Sì a futuro sostenibile, ma non demonizzare petrolio e gas: necessari a breve termine e medio termine”

“Io sono ambientalista, tra l’altro ho creato la Tesla, ma credo che l’attenzione ai cambiamenti climatici sia esagerata oggi, solo nel lungo termine ci saranno degli effetti se non interveniamo. Ma non credo dovremmo demonizzare petrolio e gas, perché necessari nel breve e medio termine, ci vorranno decenni per diventare sostenibili”. “Dobbiamo preoccuparci”, ha concluso, “solo di avere una strategia per il futuro a lungo termine”.