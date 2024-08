Elon Musk su X posta una sua foto in giacca e cravatta, mentre finge di intervenire da un ipotetico palco con alle spalle la bandiera americana e la scritta "Dipartimento dell'efficienza governativa", il cui acronimo “Doge”, è un richiamo tra l’altro a una criptovaluta promossa negli ultimi anni da lui stesso.

In caso di elezione, Donald Trump nominerà Elon Musk suo consigliere o gli affiderà un ruolo all’interno del suo Governo. Alla domanda del giornalista di Reuters “prenderebbe in considerazione l’idea di affidare a Elon Musk un ruolo nel Governo, una posizione di consigliere?”, Trump ha risposto che lo avrebbe fatto, aggiungendo “è un ragazzo molto intelligente. Certamente lo farei, se lui accettasse. Certamente lo farei”, ha ripetuto. “È un ragazzo brillante”.

Ed immediato è stata la risposta di Musk all’offerta di un incarico di governo avanzata da Trump.

“Pronto a servire”, ha scritto su X Musk, postando questa sua foto in giacca e cravatta, mentre finge di intervenire da un ipotetico palco con alle spalle la bandiera americana e la scritta “Dipartimento dell’efficienza governativa”, il cui acronimo “Doge”, è un richiamo tra l’altro a una criptovaluta promossa negli ultimi anni da lui stesso. Il post è stato visto, mentre scriviamo, da 22 milioni di utenti.

Come dire, non perde occasione il proprietario di X di usare il social per fini personali.

E nel caso di vittoria di Trump alle elezioni del 5 novembre prossimo e di un incarico governativo al suo amico e fan, Musk cosa farebbe con X?

Lo venderebbe?

Oppure userebbe X come house organ della Casa Bianca?

L’Unione europea andrebbe a scrivere una legge par condicio per i social?

Sul tema degli incentivi alle auto elettriche ci sarebbero le prime scintille tra Trump e Musk?

In attesa, cerchiamo anche di capire quale ruolo potrebbe davvero avere Musk in un’ipotetica amministrazione Trump.

Il candidato repubblicano ha già annunciato, se eletto, di prendere in considerazione la possibilità di porre fine al credito d’imposta di 7.500 dollari per gli acquisti di veicoli elettrici. Quando era presidente, Trump ha cercato di cancellare questo credito d’imposta, che è stato successivamente ampliato dal presidente Joe Biden nel 2022.

“Non sto prendendo alcuna decisione finale al riguardo”, ha detto Trump a Reuters. “Sono un grande fan delle auto elettriche, ma sono un fan delle auto a benzina, e anche delle ibride e di qualsiasi altra cosa accada”.

Ha aggiunto che avrebbe annullato le regole dell’amministrazione Biden che incoraggiano le case automobilistiche a realizzare più veicoli elettrici e ibridi plug-in per soddisfare standard di emissioni più rigorosi e ha detto che vede un “mercato molto più piccolo” per i veicoli elettrici a causa dei costi e dei problemi di autonomia della batteria.

