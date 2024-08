Musk ‘pronto a servire’ gli Usa con Trump

Elon Musk risponde all’offerta di un incarico di governo avanzata da Trump: “Pronto a servire”. Ma in caso di vittoria, che fine farà X? Sarà venduta?

Semiconduttori, L’UE approva la proposta tedesca di creare una TSMC europea. Il governo tedesco fornirà 5 miliardi di euro in aiuti di Stato per consentire la creazione di una nuova joint venture per la produzione di semiconduttori.

Google, ipotesi spezzatino o data sharing dopo la condanna per monopolio. Il Dipartimento di Giustizia Usa sta valutando uno spezzatino di Google dopo la sentenza che ha decretato il motore di ricerca colpevole di aver violato la legge antitrust americana.

