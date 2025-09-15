Musk non piace al Papa che però sceglie i droni del fratello



La super ricchezza di Elon Musk non piace a Leone XIV, ma i droni del fratello Kimbal illuminano i cieli di San Pietro. Il Papa in un’intervista esclusiva parla di Elon Musk e della sua ricchezza, “se questo è ciò che conta, siamo nei guai”. Ma sabato sera c’era tutta la famiglia Musk al completo al Vaticano, dalla signora Maye, mamma di Elon e Kimbal, per vedere i giochi di luce sul Vaticano dei droni di famiglia.

AI, quantum e Spazio: il patto USA-UK per lanciare il modello americano in chiave anti-Cina. Il Presidente USA atterrà domani a Londra, portandosi dietro i CEO di Nvidia, OpenAI e Blackstone.

Scuola, il falso mito del risparmio da digitale: l’eBook è molto più di una copia in PDF di un libro di carta. Il professor Gino Roncaglia (Università Roma Tre): ‘L’ambiente di studio oggi è nativamente ibrido. Serve un sistema operativo dell’apprendimento’.

