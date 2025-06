Musk lascia il Governo, ma Trump si tiene due cose

Il Presidente Usa dopo la lite clamorosa con il patron di Tesla e SpaceX non butterà via tutto, anzi, e non chiude nemmeno ad un possibile riavvicinamento.

Il Presidente Trump aveva acquistato una Tesla rosso fiammante Modello S a marzo, ben prima della spettacolare rottura con Elon Musk della scorsa settimana. In un primo momento, un membro della Casa Bianca aveva detto che il Presidente stava pensando di venderla o di regalarla dopo la lite furibonda fra i due ex migliori amici.

Le cose sono cambiate

Ma le cose sono cambiate e ora The Donald ha detto che la Tesla se la vuole tenere. E non soltanto quella. In realtà Trump ha deciso di tenersi anche la connessione satellitare di Starlink, che copre la Casa Bianca.

“La Tesla la farò un po’ muovere in giro, ma non penso che farò lo stesso con Starlink. E’ un buon servizio”, ha detto Trump ai reporter non più tardi di lunedì scorso, senza però precisare dove intende muovere la Tesla.

“Ho tante sedi diverse, ho talmente tante location diverse che non so bene cosa farmene di tutte quante”, ha detto Trump interrogato dai giornalisti dopo la rottura con il suo grande sponsor, numero uno di Tesla e SpaceX, la società satellitare che controlla anche la flotta di satelliti Starlink.

Lite clamorosa

La lite fra i due è stata clamorosa, con Musk che ha sparato a zero sulla legge di bilancio di Trump, reo di aver eliminato fra le altre cose gli incentivi previsti per le auto elettriche, con grave danno per la Tesla.

Musk ha addirittura chiesto l’impeachment del Presidente, prima di cancellare il relativo post su X.

A marzo, il New York Times ha riportato che la Casa Bianca aveva installato il servizio internet satellitare di Musk. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato al Times che Starlink avrebbe “migliorato la connettività Wi-Fi nel complesso”.

Trump, sostegno a Tesla da marzo

Trump ha acquistato una Tesla Model S rossa durante un evento alla Casa Bianca a marzo. Ha affermato che l’acquisto era una dimostrazione di sostegno a Musk.

Giovedì, Trump ha dichiarato ai giornalisti di essere “molto deluso” dal recente comportamento di Musk. Il presidente ha poi minacciato di annullare i sussidi e i contratti che le aziende di Musk avevano ricevuto dal governo, definendolo “il modo più semplice per risparmiare denaro nel nostro bilancio”.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato a Business Insider venerdì che Trump stava valutando la possibilità di vendere o regalare l’auto.

Lunedì Trump ha assunto un tono più conciliante

“Guardate, gli auguro ogni bene. Capite? Abbiamo avuto un buon rapporto, e gli auguro solo ogni bene“, ha detto Trump ai giornalisti.

Ma quando gli è stato chiesto se avrebbe parlato presto con Musk, Trump ha risposto di non averci pensato. “Immagino che voglia parlarmi. Lo credo anch’io. Se fossi in lui, vorrei parlare con me stesso e forse ha già chiamato. Bisogna chiedergli se ha già chiamato o meno. Ma non avrei problemi”, ha detto Trump. La Casa Bianca, Tesla e SpaceX non hanno risposto alle richieste di commento di BI.

