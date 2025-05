Affari d'oro per Starlink e per le altre Big Tech in Arabia Saudita, prima tappa della visita del presidente Trump in Medio Oriente.

Elon Musk ha annunciato che l’Arabia saudita ha dato il via libera all’utilizzo di Starlink nel regno come braccio destro di Trump in visita in Medio Oriente e insieme ai principali Usa Big Tech al seguito.

Le Big Tech al seguito

Elon Musk, Sam Altman di OpenAI, Jensen Huang di Nvidia, e il leader di Amazon.com Andy Jassy e Arvind Krishna di IBM facevano tutti parte dell’entourage di Trump in occasione della sua prima tappa in Arabia Saudita martedì, dove è stato accolto sulla pista dal principe ereditario del regno, Mohammed bin Salman.

L’annuncio di Musk

L’annuncio di Musk è arrivato durante il suo discorso all’Investment Forum Saudi-Usa durante la visita del presidente americano a Riyad. Starlink sarà utilizzata per l’aviazione e il trasporto navale.

Musk ha inoltre aggiunto che porterà i robotaxi della Tesla in Arabia Saudita. “Sarà molto stimolante avere dei veicoli autonomi qui nel regno se siete disponibili”, ha detto Musk alla folla. Tesla sta attualmente sperimentando i robotaxi a Austin e San Francisco, in attesa di un lancio commerciale che non c’è ancora stato.

Il miliardario ha condiviso la notizia durante un summit a Riyadh a cui hanno partecipato decine di dirigenti statunitensi, tra cui grandi leader del settore tecnologico come il CEO di OpenAI Sam Altman e il leader di Amazon.com Andy Jassy.

Nella regione, Qatar, Bahrein e Giordania consentono già Starlink. Qatar Airways ha iniziato a integrare la connessione internet satellitare sulla sua flotta di Boeing 777 lo scorso anno. Non è stato immediatamente chiaro se in Arabia Saudita l’uso di Starlink verrà esteso oltre al Wi-Fi in volo e a bordo delle navi, per includere anche i consumatori residenziali.

Le notizie su Starlink arrivano dopo che un articolo del Washington Post ha affermato che il governo degli Stati Uniti stava spingendo i paesi che si trovavano ad affrontare pesanti dazi ad approvare l’utilizzo del servizio satellitare di Musk. Sebbene i cablogrammi governativi citati nell’articolo non mostrassero un quid pro quo, includevano funzionari statunitensi che incoraggiavano i paesi ad approvare l’utilizzo di Starlink nel contesto dei negoziati commerciali.

Starlink, di proprietà di SpaceX, la società di Musk, ha recentemente iniziato a offrire i suoi servizi gratuitamente al di fuori degli Stati Uniti per aumentarne l’utilizzo.

Il ruolo di Musk presso il Dipartimento per l’Efficienza Energetica del Governo ha sollevato interrogativi sui conflitti di interesse, molti dei quali riguardano Starlink. A marzo, la Federal Aviation Administration (FAA) avrebbe ordinato ai dipendenti di trovare decine di milioni di dollari per un accordo con Starlink.

Accordo economico da 600 miliardi tra Trump e il principe saudita a Riad

Donald Trump è arrivato ieri a Riad per l’attesa visita in Medio Oriente che oltre che in Arabia Saudita lo porterà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. La prima tappa del presidente americano è stata al palazzo reale saudita dal principe ereditario Mohammad bin Salman.

Il tycoon ha annunciato l’impegno dell’Arabia Saudita a investire 600 miliardi di dollari

Uniti, costruendo legami economici destinati a durare per le generazioni future. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota: “I primi accordi previsti dall’annuncio – si legge – rafforzano la nostra sicurezza energetica, l’industria della difesa, la leadership tecnologica e l’accesso alle infrastrutture globali e ai minerali essenziali. Gli accordi celebrati oggi sono storici e trasformativi per entrambi i Paesi e rappresentano una nuova era d’oro per la partnership tra Stati Uniti e Arabia Saudita”.



Donald Trump, intervenendo al forum d’investimenti Usa-Arabia Saudita a Riad, ha detto che gli Stati Uniti stanno aggiungendo oltre mille miliardi di dollari in investimenti grazie al suo viaggio nel Golfo, citando accordi commerciali miliardari con grandi aziende americane.

“Tra gli accordi firmati a Riad tra Usa e Arabia Saudita c’è anche il più grande accordo di vendita per la difesa della storia, del valore di quasi 142 miliardi di dollari, che fornisce all’Arabia Saudita attrezzature e servizi bellici all’avanguardia da oltre una dozzina di aziende statunitensi del settore – lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando – si tratta di una conferma del nostro impegno a rafforzare la partnership in materia di difesa e sicurezza”.

Accordi con Nvidia, AMD e Qualcomm

Nvidia, azienda leader nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale, ha annunciato martedì una partnership strategica con Humain per la costruzione di “fabbriche di intelligenza artificiale” nel Paese, con una capacità prevista fino a 500 megawatt.

Per alimentare queste strutture, Nvidia venderà diverse centinaia di migliaia delle sue unità di elaborazione grafica più avanzate nei prossimi cinque anni, a partire da 18.000 dei suoi chip GB300 Grace Blackwell di fascia alta.

“Questi data center di intelligenza artificiale su larga scala forniranno un’infrastruttura di base sicura per l’addestramento e l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale sovrani su larga scala”, ha dichiarato Nvidia in un comunicato.

Come Huang di Nvidia, anche Lisa Su, CEO di AMD, era a Riyadh. La sua azienda ha annunciato un accordo da 10 miliardi di dollari con Humain per la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale, mentre Qualcomm, con sede a San Diego, ha dichiarato di aver firmato separatamente un accordo con la startup di intelligenza artificiale per la fornitura di data center di intelligenza artificiale avanzati. Keith Strier, vicepresidente senior dei mercati globali dell’IA di AMD, ha dichiarato a Reuters che Humain non voleva essere vincolata a un unico fornitore per l’hardware legato all’IA.

Dopo l’Arabia Saudita destinazione Qatar

Dopo l’Arabia Saudita, Trump dovrebbe volare nel vicino Qatar e infine negli Emirati Arabi Uniti, che nutrono ambizioni tecnologiche proprie. Nel 2017, hanno nominato il primo ministro al mondo dedicato all’IA.

Nell’aprile 2024, Microsoft ha annunciato un investimento di 1,5 miliardi di dollari in G42, un gruppo di IA con sede ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, e presieduto da un membro influente della famiglia reale al potere. Il New York Times ha riportato lunedì che l’amministrazione Trump stava valutando un accordo che potrebbe prevedere la vendita di centinaia di migliaia di chip di IA statunitensi a G42.

L’anno scorso, una commissione del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto al Dipartimento del Commercio di indagare sui presunti legami di G42 con aziende militari e servizi segreti cinesi (G42 ha negato tali legami). L’investimento di Microsoft ha costretto G42 a tagliare i legami con i fornitori di hardware cinesi, tra cui pare ci sia anche Huawei, a favore delle aziende statunitensi.

