La musica di Bethesda in concerto per beneficenza

L’organizzazione di beneficenza War Child UK, in collaborazione con Bethesda Softworks, ha annunciato una serata dedicata alla musica dal vivo tratta dai titoli dello sviluppatore.

L’evento War Child UK presenta Bethesda Game Studios in Concert si terrà sabato 3 novembre presso il London Eventim Apollo di Hammersmith.

Come parte della campagna di raccolta fondi Armistice di War Child UK per il 2018, l’evento offrirà un’esibizione dal vivo di Parallax Orchestra Choir. L’evento proporrà al pubblico le musiche dei famosi compositori Inon Zur e Jeremy Soule. I brani saranno tratti dai titoli più popolari di Bethesda, tra cui Fallout 3, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim e l’imminente Fallout 76, più altri pezzi non ancora annunciati.

I biglietti per il concerto, i cui proventi saranno tutti donati in beneficenza, saranno in vendita a partire dalle 10:00 del 12 settembre a un prezzo base di 45 sterline.