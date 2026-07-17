Mps, secondo gli esperti servirebbe un rilancio di Intesa Sp sul prezzo: ecco perché

(Adnkronos) – Gli esperti si aspettano un rilancio di Intesa Sanpaolo su Mps. O, quantomeno, lo ritengono un’opzione utile a concludere positivamente l’operazione. “Le criticità evidenziate dal CdA di Mps riguardano principalmente la valutazione economica dell’offerta, le sinergie prospettate e alcuni profili regolamentari e di esecuzione: si tratta di aspetti ricorrenti nelle grandi operazioni di fusione e acquisizione e, almeno in teoria, molti di essi possono essere affrontati nel corso della trattativa attraverso chiarimenti, modifiche dell’offerta o specifici impegni”, sottolinea all’AdnKronos Marta Degl’Innocenti, economista dell’Università Statale di Milano

“Il punto più delicato resta però il prezzo”, chiosa l’esperta secondo cui “se Intesa Sanpaolo confermerà la posizione espressa dall’amministratore delegato Carlo Messina, secondo cui l’offerta presentata rappresenta il massimo valore riconoscibile, sarà difficile superare la principale obiezione sollevata da Mps senza un cambiamento della proposta economica”. In ogni caso, prosegue, “la valutazione finale spetterà agli azionisti, che dovranno bilanciare gli aspetti finanziari dell’offerta con il razionale industriale dell’operazione, tenendo conto sia delle potenziali sinergie sia dei rischi di esecuzione evidenziati dal Cda”.

Anche secondo gli analisti di Barclays “un potenziale aumento dell’offerta in contanti da parte di Intesa potrebbe risolvere alcune delle questioni chiave sollevate da Mps”. “Alcuni adeguamenti al perimetro oggetto della cessione (a Unipol/Bper) potrebbero risolvere altre potenziali problematiche (ad esempio questioni antitrust e un’eventuale scissione di Mps), poiché Intesa potrebbe cedere qualche filiale in più per motivi antitrust rispetto a quanto attualmente previsto dalla propria proposta; in tal modo, non si procederebbe quasi a una scissione dell’ex Mps, ma solo della nuova Mps, che verrebbe suddivisa tra l’ex Mps e Mediobanca”.

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