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Mps, Giorgetti a Cernobbio: “Noi neutrali rispetto a operazioni, avremmo già dismesso quota”

Mps, Giorgetti a Cernobbio: “Noi neutrali rispetto a operazioni, avremmo già dismesso quota”

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Mps, Giorgetti a Cernobbio: “Noi neutrali rispetto a operazioni, avremmo già dismesso quota” Adnkronos

(Adnkronos) – “Noi abbiamo detto e ribadito che siamo totalmente neutrali rispetto alle operazioni” su Mps. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine del Forum Teha a Cernobbio. “Avremmo già dismesso la nostra quota in Mps, poi sono partite le operazioni, adesso siamo congelati: oggi ho anche letto dichiarazioni scomposte, ma siamo assolutamente neutrali”, conclude. Su Vannacci ha poi aggiunto: “In democrazia ognuno dice quello che gli pare, poi ci sono cose che si possono fare e altre irrealizzabili. Io sto cercando di fare il sovranista in modo pragmatico e negli interessi del Paese”. 

economia

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Redazione Key4biz

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