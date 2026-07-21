»
»
Mps e Banco Bpm accelerano: a lavoro per piano integrazione entro 6 agosto

Mps e Banco Bpm accelerano: a lavoro per piano integrazione entro 6 agosto

di |
Mps e Banco Bpm accelerano: a lavoro per piano integrazione entro 6 agosto Adnkronos

(Adnkronos) – Mps e Banco Bpm accelerano e potrebbero presentare un piano di integrazione entro il 6 agosto. Lo apprende AdnKronos da fonti finanziarie. No comment da parte del Banco. Stando alle fonti, continuano le interlocuzioni tra il management di Piazza Meda e i soci francesi di Credit Agricole. 

Le fonti sottolineano che i Cda studiano soluzioni che possano collocarsi all’interno del rispetto delle regole della passivity rule. In generale, spiegano le fonti, l’Opas di Intesa Sp e il merger con Banco Bpm sono due proposizioni del tutto diverse tra loro per contenuti e iter.  

L’Opas prevede la diffusione unilaterale dei termini e contenuti dell’offerta ab origine mentre un merger presuppone interlocuzioni tra le parti, che poi confluiscono in un accordo di fusione approvato direttamente dai Cda con termini finanziari già concordati. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche