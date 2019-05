Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI) e sostiene progetti di censimento, catalogazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale aziendale. Domande dal 30 maggio al 16 settembre 2019.

Descrizione

Il bando sostiene nuove progettualità con lo scopo di:

far prendere consapevolezza del valore storico delle MPMI con attività ed esperienza imprenditoriale sul territorio di lunga durata;

valorizzare le storie imprenditoriali di valore nell’interesse della collettività;

sviluppare la cultura di impresa, favorirne la diffusione, conservazione e tutela;

incrementare la fruizione degli archivi, collezioni e musei aziendali per renderli accessibili agli studiosi e al pubblico.

Le aree di intervento previste sono:

progetti di archivio storico, conservazione e catalogazione : ordinamento, digitalizzazione e schedatura degli archivi storici e delle collezioni

: ordinamento, digitalizzazione e schedatura degli archivi storici e delle collezioni progetti di valorizzazione : realizzazione di allestimenti museali, interventi di restauro, progetti editoriali, iniziative digitali

: realizzazione di allestimenti museali, interventi di restauro, progetti editoriali, iniziative digitali progetti di promozione: organizzazione di mostre, eventi e visite guidate, progetti editoriali, progetti formativi.

Beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI) aventi sede operativa in Lombardia.

Per presentare domanda le MPMI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’Allegato I del regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014;

avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento della erogazione del contributo;

avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;

essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, N. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia tramite interrogazione della Banca dati Nazionale Antimafia;

essere in regola con i versamenti contributivi (la verifica sarà effettuata a mezzo DURC);

non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis) per i soli progetti che rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di Stato;

attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa ha domicilio fiscale.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse disponibili, stanziate da Regione Lombardia, sono complessivamente € 320.000.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 10.000 euro e l’investimento minimo è fissato in 8.000 euro.

Le spese progettuali in conto capitale non dovranno superare il 50% del totale dell’investimento ammesso a contributo e concorrono al valore complessivo del progetto, per il quale sono finanziate esclusivamente le spese correnti.

Scadenza

Le domande di contributo devono essere presentate a Unioncamere Lombardia esclusivamente tramite il portale a partire dalle ore 10.00 di giovedì 30 maggio 2019 e fino alle ore 16.00 di lunedì 16 settembre 2019.