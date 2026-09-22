Move&Fly, Troncone (Adr): “Iniziativa nel nome del benessere fisico e mentale”

(Adnkronos) – “Move & Fly è un’iniziativa che si aggiunge a un calendario sempre molto fitto. Sono progettualità che guardano soprattutto all’esperienza del passeggero. Questa volta nel nome del movimento e del benessere fisico e mentale. Move & Fly fa parte del più ampio capitolo di rendere la vita più facile, più bella e più gradevole”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, all’interno dell’aeroporto di Fiumicino durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3.

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