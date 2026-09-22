Move&Fly, il sindaco Baccini: “Ora aeroporto ha punto riferimento per benessere fisico”

(Adnkronos) – “Fiumicino diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale. Oggi, con Move & fly, l’aeroporto ha un punto di riferimento per il benessere mentale, fisico e sportivo è significativo perché davanti a una maggiore domanda di qualità di servizi c’è una risposta altrettanto adeguata”. Lo ha detto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, all’interno dell’aeroporto di Fiumicino durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3.

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