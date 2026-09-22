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Move&Fly, Barbaro (Asi): “Sport linguaggio universale. Estendiamo iniziativa in altri aeroporti”

Move&Fly, Barbaro (Asi): “Sport linguaggio universale. Estendiamo iniziativa in altri aeroporti”

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Move&Fly, Barbaro (Asi): “Sport linguaggio universale. Estendiamo iniziativa in altri aeroporti” Adnkronos

(Adnkronos) – L’aeroporto è “uno spazio particolare che in genere è sinonimo di sedentarietà. aver dato vita a questa iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio possiamo estenderla in altri aeroporti, non solo nazionali ma anche all’estero. Lo sport ha un linguaggio universale che è quello del corpo e permette di interagire a qualsiasi livello senza bisogno di saper parlare la stessa lingua”. Così il presidente di Asi, Claudio Barbaro, all’interno dell’aeroporto di Fiumicino durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3. 

economia

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Redazione Key4biz

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