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Move&Fly, Asi e Air portano lo sport nell’aeroporto Leonardo Da Vinci

Move&Fly, Asi e Air portano lo sport nell’aeroporto Leonardo Da Vinci

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Move&Fly, Asi e Air portano lo sport nell’aeroporto Leonardo Da Vinci Adnkronos

(Adnkronos) – Trasformare il tempo di attesa in tempo di valore, portando lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e dell’incontro tra persone e culture. Nasce “Move and Fly”, il progetto sviluppato da ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane – con Aeroporti di Roma. L’intento degli ideatori è quello di puntare punta a stimolare attività all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci a Fiumicino, attraverso due micro aree – una fitness ed una dedicata al minigolf – allestite nei terminal T1 e T3 dell’aeroporto, che permetteranno ai passeggeri di trasformare l’attesa in un momento di svago e benessere. Postazioni sportive che offriranno ai più giovani un’alternativa dinamica durante le attese, favorendo l’interazione con i coetanei in un ambiente fortemente multiculturale. 

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Redazione Key4biz

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