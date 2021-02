Motorola G10, nuovo smartphone economico di Lenovo

State valutando l’acquisto di un nuovo smartphone e non volete spendere più di 200 euro? A fine mese sta per arrivare un altro interessante prodotto targato Motorola, che andrà ad inserirsi nella fascia medio-bassa del mercato.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

State valutando l’acquisto di un nuovo smartphone e non volete spendere più di 200 euro? A fine mese sta per arrivare un altro interessante prodotto targato Motorola, che andrà ad inserirsi nella fascia medio-bassa del mercato. Annunciato insieme al più dotato G30, il Motorola G10 di Lenovo prosegue il corso di questa fortunata gamma, sinonimo di ottimo rapporto tra qualità, caratteristiche e prezzo.

Design e display

Sulla carta il G10 prosegue la stessa filosofia, a partire dal design ben curato e idrorepellente che lo protegge da spruzzi o rovesciamenti di liquidi accidentali (certificazione IP52). Lo schermo non è un AMOLED, ma un ottimo LCD TFT IPS Max Vision da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel).

Connettività e reti

Più che soddisfacente anche il comparto connettività, grazie alla presenza del Wifi a/b/g/n/ac (dual band), del Bluetooth 5.0, dell’NFC e del GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo. Purtroppo non è presente il supporto per il 5G, ma ci si “accontenta” comunque delle reti LTE e della possibilità di sfruttare in contemporanea due tariffe mobile 4G, grazie agli slot dedicati (uno è ibrido, utilizzando sia per una sim o per l’espansione di memoria).

Da segnalare, inoltre, l’ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie e quello USB Type-C.

Motorola G10: fotocamere

Come ogni Moto G che si rispetti, anche il G10 ha un comparto fotografico di tutto rispetto per la fascia di prezzo a cui si rivolge. Il modulo posteriore è composto da 4 sensori: principale da 48 Megapixel, ultragrandangolare (118°) da 8 Megapixel, macro da 2 Megapixel e sensore di profondità, sempre da 2 Megapixel. Tante le funzionalità software, comprese la night mode e le impostazioni manuali, con possibilità di salvare gli scatti in RAW. I video possono essere registrati ad una risoluzione massima di 1080p a 60 fps.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, si tratta di una 8 Megapixel, anch’essa dotata di numerose funzioni software e con funzione di videoregistrazione fino a 30 fps in Full HD.

Memoria, RAM e processore

La memoria di archiviazione del Motorola G10 è da 128 GB, con possibilità di espanderla ulteriormente attraverso le microSD (fino a 512 GB di capacità). La RAM, invece, si attesta a 4 GB. Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 460 con processore octa-core a 1,8 GHz e GPU Adreno 610. Le prestazioni si preannunciano buone in quasi tutti gli scenari di utilizzo.

Software

Il sistema operativo è Android nella versione 11, in una versione quasi stock, come ci ha da sempre abituato Lenovo sui dispositivi Moto. Da segnalare la presenza delle apprezzatissime Moto Actions e dell’assistente Google (richiamabile tramite il pulsante fisico dedicato).

Sicurezza

Per garantire la sicurezza del dispositivo e dei suoi contenuti, il Moto G10 mette a disposizione sia il lettore di impronte digitali, sia lo sblocco tramite il riconoscimento facciale.

Batteria

L’autonomia garantita da Lenovo è di oltre 2 giorni in utilizzo misto, grazie al modulo da 5000 mAh della batteria e all’ottimizzazione a livello software. La ricarica può essere effettuata con il caricatore da 10W compreso nella confezione.

Data di lancio e prezzo

Insomma, anche il Moto G10 ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori prodotti di fascia medio-bassa: il prezzo con cui verrà venduto, infatti, sarà di circa 190 euro, con un inesorabile calo rispetto al costo di listino grazie alle numerose promozioni, soprattutto online. Le colorazioni saranno due: Aurora Grey e Sakura Pearl.

Come accennato inizialmente, verrà distribuito da Lenovo a fine febbraio. Per chi vuole una scheda tecnica leggermente superiore, invece, potrà optare per il Moto G30, smartphone apparentemente simile al G10, ma con un chipset più performante (Qualcomm Snapdragon 662), 6 GB di RAM, ricarica rapida, display con velocità di refresh di 90Hz e altre chicche. Il prezzo di lancio del “fratello maggiore” è di circa 240 euro.