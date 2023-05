Motori di ricerca e data protection: verso una soluzione nazionale? 

Quello della sovranità digitale è un tema che, negli ultimi mesi, ha catalizzato l’attenzione delle forze governative. A livello europeo, il Data Act vorrebbe sottrarre il controllo del mercato dei dati alle Big Tech e, al contempo, rafforzare le possibilità di portabilità e interoperabilità dei dati, soprattutto per le PMI nazionali.

In questo contesto, un tassello importante è rappresentato anche dai motori di ricerca che, al pari di altri servizi di internet, raccolgono e riutilizzano i dati. L’obiettivo del legislatore europeo, in questo ambito, è quello di “aprire” i dati e assicurare anche alle imprese più piccole di ottenere dei vantaggi dall’uso dei dati, per mezzo di strumenti di ripartizione della ricchezza generata dagli stessi.

Di questi temi si parlerà giovedì 11 maggio, alle 17, presso lo Studio Legale E-Lex (Via dei Barbieri 6 – Roma) nell’incontro tra Lorenzo Cerrone, fondatore e CEO di Weagle, e Giovanni Maria Riccio, socio di E-Lex e presidente dell’Istituto per le politiche dell’innovazione.

Weagle è una società attiva dal 2020 che consente di effettuare contemporaneamente ricerche su più motori come Google, Bing, Baidu, e altri. Per mezzo del servizio Weagle Enterprise, peraltro, fornisce un servizio ulteriore (Data Wallet Weagle) con il quale assicura ai clienti business la propria privacy durante la navigazione web, permettendo di anonimizzare le ricerche web e, grazie ad algoritmi speciali, di cancellare tutta la cache di navigazione. In questo modo Weagle consente agli utenti business di prevenire violazioni di dati o di data selling provenienti dalla ricerca web.

Nel corso dell’incontro, saranno discusse le problematiche più diffuse nel rapporto tra motori di ricerca e data protection, presentando le soluzioni della società e analizzando, da un punto di vista tecnico, le soluzioni di privacy by design offerte agli utenti.