Il Moto G 5G Plus, presentato ufficialmente all’inizio del mese, viene già considerato come uno dei migliori prodotti, se non il migliore, della fascia media.

Anche quest’anno pare che Lenovo sia riuscita a far centro con la gamma Motorola: il Moto G 5G Plus, presentato ufficialmente all’inizio del mese, viene già considerato come uno dei migliori prodotti, se non il migliore, della fascia media.

Un ulteriore punto a favore quest’anno rispetto ai predecessori è il supporto per le reti di nuova generazione che vi permetterà, a fronte di una spesa tutto sommato onesta, di sfruttare le prime tariffe cellulari 5G in commercio (ovviamente nelle zone dove questo standard è già disponibile).

Design e display

Non è la prima volta che un Moto G Plus viene considerato un top tra i medio gamma e questo dispositivo segue questa filosofia vincente. Il design è rinnovato, più moderno ed elegante, con un ampio schermo Full HD+ da 6,7 pollici che copre quasi tutta la parte frontale. Le cornici sono ridotte e in alto a sinistra ci sono due fori per la doppia fotocamera anteriore. Il display è in formato 21:9, con un refresh rate a 90Hz.

Moto G 5G Plus: connettività e reti

Dal punto di vista della connettività, oltre alle reti 5G il dispositivo offre il Wifi dual band, l’NFC, il Bluetooth 5.1, il GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO e la porta Type-C. C’è spazio anche per il jack da 3,5 mm. È un telefono dual sim, con slot dedicati per le due schede telefoniche (e non in condivisione con lo slot per microSD).

Fotocamere

Il comparto fotografico posteriore è composto da 4 sensori: 1 da 48 Megapixel, un macro da 5 Megapixel, un grandangolare da 8 Megapixel (118°) e un sensore di profondità da 2 Megapixel. Tantissime le funzionalità software, con in più la possibilità di registrare video in 4K a 30fps (o FullHD a 60 fps). Vengono garantiti scatti di ottima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alle scene e le modalità dedicate.

Sul frontale, invece, abbiamo una fotocamera da 16 Megapixel affiancata da un’ultragrandangolare da 8 Megapixel (dovrebbe essere lo stesso sensore del comparto visto in precedenza).

Memoria, RAM e processore

La memoria interna è da 64 o 128 GB, mentre la RAM è da 4 o 6 GB, a seconda del mercato in cui viene distribuito. La versione commercializzata ufficialmente in Italia dovrebbe avere il minimo, ossia 64 GB di storage interno (espandibile fino a 1 TB con le microSD) e 4 GB di RAM. Il processore, invece, è un ottimo Qualcomm Snapdragon 765 5G, che spinge Android 10 e tutto il sistema in modo fluido, senza alcun problema o tentennamento.

Moto G 5G Plus: batteria

Per quanto riguarda l’autonomia, vengono garantiti fino a 2 giorni con un utilizzo medio, grazie al modulo da 5000 mAh. Con la ricarica TurboPower, inoltre, bastano pochi minuti di collegamento all’alimentatore in confezione per avere diverse ore di autonomia a disposizione.

Altre specifiche

Tra le altre caratteristiche degne di nota del nuovo Moto G 5G Plus abbiamo:

2 microfoni;

un altoparlante esterno;

comandi vocali con Google Assistant;

tutta l’esperienza software “Moto”;

design idrorepellente;

lettore di impronte digitale laterale;

sblocco telefono con riconoscimento facciale;

radio FM.

Prezzo e lancio

Vediamo ora il prezzo di questo interessante smartphone: la cifra ufficiale del nuovo Moto G 5G Plus è 399,99 euro, una cifra che si sposa benissimo con l’ottimo comparto tecnico che abbiamo appena analizzato. Certo, non è uno smartphone perfetto e ha le sue “pecche” (ad esempio qualcuno avrebbe preferito l’AMOLED anziché l’IPS e forse la commercializzazione della versione da 128 GB con 6 GB di RAM l’avrebbe reso ancora di più un “best buy”), ma Moto G 5G Plus è uno smartphone adatto a qualsiasi situazione, addirittura anche in gaming, con prestazioni di tutto rispetto. E ad 1/3 del prezzo di un top di gamma.

Siamo sicuri che questo prodotto soddisferà la stragrande maggioranza degli utenti che non vogliono o non possono acquistare un dispositivo di punta ma vogliono spendere qualcosa in più rispetto ad un dispositivo low cost per avere un telefono affidabile, bello da utilizzare e di qualità.