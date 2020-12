Moto G 5G anche in Italia: nuovo smartphone 5G di punta della fascia media?

C’è già chi lo considera il best buy della fascia media e non è certo la prima volta che questa gamma riesce a guadagnarsi tale appellativo: stiamo parlando di Motorola, brand storico che negli ultimi anni, prima con Google e poi con Lenovo, è riuscita a rilanciarsi grazie a ottimi prodotti per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo. Il nuovo Moto G 5G, da questo mese disponibile anche in Italia, non sembra essere un’eccezione.

Il nome del prodotto è quasi una ripetizione e probabilmente non convince appieno, ma possiamo garantirvi che è un dispositivo di sostanza, come pochi alla fascia di mercato in cui viene proposto. Innanzitutto arriva il supporto per il 5G, rendendo il prodotto già pronto per il prossimo futuro della rete mobile (e con le tariffe cellulari 5G già disponibili sul mercato).

Connettività

Ma, come ogni Moto G che si rispetti, la connettività non si ferma di certo qui: il telefono supporta il Wifi dual band, l’NFC, il Bluetooth 5.1, il GPS/A-GPS/GALILEO e la doppia sim (slot utilizzabile a scelta con una microSD, anziché la sim).

Display

Il display Max Vision Full HD+ da 6,7 pollici è molto ampio e bello da vedere e offre un’esperienza di utilizzo più che soddisfacente anche fuori casa, sotto la luce del sole.

Fotocamere

La tripla fotocamera posteriore può contare su un modulo principale da 48 Mgapixel, un’ultragrandangolare da 8 Megapixel (118°) e una macro da 2 Megapixel. Tantissime le funzionalità software, dalla night mode ai filtri live, dalle ottimizzazioni senza scatto agli sticker in realtà aumentata. È possibile registrare video in 4K a 30 fps e in Full HD fino a 60 fps. Le lenti grandangolari e macro, invece, si fermano a 30 fps in Full HD.

La fotocamera frontale è da 16 Megapixel, con apertura ƒ/2.2, in grado di catturare anche video in Full HD (a 30 fps).

Il produttore garantisce “foto straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione”: non abbiamo ancora avuto modo di provare direttamente la bontà di queste dichiarazioni, ma immaginiamo che il livello sia abbastanza in linea con la maggior parte delle fotocamere degli smartphone di fascia media.

Processore, memoria e RAM

Il chipset del Moto G 5G è un Qualcomm Snapdragon 750G, mentre la RAM è da ben 6 GB. Ottima anche la presenza di 64 o 128 GB di memoria interna, che possono addirittura essere espansi attraverso lo slot per microSD, fino a ben 1 TB di spazio. Avere spazio per app, foto, video e altri file su questo dispositivo, quindi, non sarà certo un problema.

Batteria

L’autonomia del nuovo Moto G è un altro dei punti forti del telefono: con il modulo da 5000 mAh e all’ottima gestione energetica vengono dichiarati 2 giorni di autonomia in utilizzo. È presente anche la ricarica rapida “TurboPower” 20, che consente di avere 10 ore di autonomia in soli 15 minuti di carica.

Altre caratteristiche del Moto G 5G

Tra le altre specifiche degne di nota di questo nuovo device citiamo:

design idrorepellente per proeggerlo dagli spruzzi d’acqua e dalla pioggia;

pulsante laterale dedicato all’Assistente Google;

lettore di impronte digitali posto sul retro;

altoparlante mono;

ingresso jack per le cuffie;

2 microfoni integrati.

Prezzo e disponibilità

Insomma, il Moto G 5G è un telefono che potremmo definire “concreto”: una scheda tecnica completa, un buon design, un ottimo funzionamento, senza fronzoli o altro. L’esperienza Android 10 è quasi “stock”, con tutta la leggerezza che questo comporta.

Il prezzo? La versione da 64 GB viene venduta a 249,99 euro, mentre la variante da 128 arriva a 369 euro. Le colorazioni disponibili sono due: Volcanic Grey e Frosted Silver.

Anche nella versione Plus

Lo smartphone è già acquistabile sul sito di Motorola Italia e su diversi canali di e-commerce. C’è anche una variante Plus, che aggiunge un sensore di profondità al comparto fotografico principale, un processore Qualcomm Snapdragon 765, lo sblocco facciale e altre piccole differenze tecniche rispetto alla variante standard. In questo caso il prezzo di partenza per la versione da 64 GB è di 399 euro. Le colorazioni disponibili per il Moto G 5G Plus sono Surfing Blue e Mystic Lilac.