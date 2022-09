Morte regina Elisabetta II, adesso scatta l’operazione Unicorn. Che cos’è

L’operazione Unicorn è il nome in codice dato alla strategia che scatta dopo la morte della regnante avvenuta in Scozia. Ecco in cosa consiste.

London Bridge is down, il segnale in codice che annuncia la morte della Regina

La regina Elisabetta è morta a 96 anni. La premier inglese Liz Truss, ha ricevuto la chiamata da Sir Christopher Geidt, il segretario privato della regina Elisabetta; solo poche parole: “London Bridge is down“, il ponte di Londra è caduto. È questo il segnale in codice concordato per comunicare che la regina Elisabetta è morta. La monarca che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna ha celebrato il suo Giubileo di platino all’inizio di quest’anno, celebrando 70 anni di servizio. Suo marito Filippo, il consorte reale più longevo della storia, è morto nell’aprile del 2021 all’età di 99 anni.

Morte regina Elisabetta, cronologia degli eventi

Questa la cronologia e il protocollo degli eventi che si sono succeduti in seguito alla morte della regina Elisabetta. Dal Centro di risposta globale del Foreign Office, l’unità di crisi del ministero degli Esteri britannico, è partito un messaggio per i governi del Commonwealth, di cui la regina è capo di Stato. Subito dopo sono stati informati ambasciatori e primi ministri stranieri. In seguito la notizia è stata resa pubblica in tutto il mondo.

La tradizione per annunciare la morte della regina Elisabetta prevede poi che un inserviente esca da una porta di Buckingham Palace, attraversi il cortile e affigga sul cancello un avviso listato a lutto. Contemporaneamente il sito web reale si trasforma in un’unica pagina con quello stesso avviso su uno sfondo nero.

Regina Elisabetta, ha regnato per circa il 30% della storia degli Stati Uniti

In seguito alla morte della regina Elisabetta Matt Glassman, un membro anziano del Government Affairs Institute di Georgetown, ha condiviso su Twitter che, secondo una sua stima, la regina ha regnato per circa il 30% della storia degli Stati Uniti. La percentuale è stata calcolata partendo dalla ratifica della Costituzione e dalla sua adozione ufficiale nel 1788.

Morte regina Elisabetta, ha visto sfilare 15 primi ministri

Quando Liz Truss si è recata Balmoral, il castello reale in Scozia, per essere invitata a formare un governo, è diventata il 15° primo ministro a ricoprire un incarico durante il regno della regina. Winston Churchill, in carica dal 1940 al 1945, è stato il primo primo ministro a servire durante il suo mandato.

Regina Elisabetta, le cause della morte

La regina Elisabetta “non era malata, era anziana”. Sono queste le prime parole comunicate dall’equipe medica che in questi giorni ha monitorato le condizioni della regnante.

Morte regina Elisabetta, che cos’è l’operazione Unicorn

L’operazione Unicorn è il nome in codice dato alla strategia che scatta dopo la morte della regnante. In cosa consiste? Prima di tutto nell’immediata sospensione delle attività del Parlamento scozzese, in secondo luogo da il via alle operazioni di logistica per permettere a centinaia di migliaia di visitatori di rendere omaggio alla regina davanti a castello di Balmoral in Scozia

Inoltre le persone in lutto saranno incoraggiate a riunirsi intorno al parlamento scozzese, al palazzo di Holyroodhouse e alla cattedrale di St Giles.

Da Balmoral la salma della regina è trasportata in treno da Aberdeen a Edimburgo, qui sarà allestita una camera ardente nel Palazzo di Holyroodhouse, la sua residenza ufficiale scozzese.

In seguito la bara viaggerà lungo il Royal Mile fino alla cattedrale di St Giles. Qui i leader civici e i dignitari scozzesi renderanno omaggio e firmeranno il libro delle condoglianze.

La bara verrà quindi condotta sul treno reale alla stazione di Waverley da dove viaggerà a bassa velocità lungo la linea principale della costa orientale fino a raggiungere Londra. Guardie d’onore si disporanno nelle stazioni lungo la tratta da Edimburgo verso sud. Infine le spoglie della regina torneranno nella Sala del trono a Buckingham Palace.

Il suo figlio maggiore, Carlo, le succede sul trono come re Carlo III.

Fonte: Royal family, governo inglese, Bloomberg

I dati si riferiscono al: 2022