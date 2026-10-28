Montse Alvarado dal 1° novembre a capo del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano

La giornalista messicana succede a Paolo Ruffini. È la prima donna laica a guidare un dicastero della Santa Sede: avrà la responsabilità di coordinare media, informazione e comunicazione vaticani.

Domenica 1° novembre Maria Montserrat Alvarado entrerà in carica come prefetta del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. La giornalista e dirigente messicana succede a Paolo Ruffini, che lascia l’incarico per raggiunti limiti di età. La nomina era stata annunciata da papa Leone XIV lo scorso 2 giugno. Alvarado diventa la prima donna laica a guidare un dicastero vaticano.

Il suo nuovo ruolo è insieme gestionale e strategico. Il Dicastero coordina il sistema dei media della Santa Sede, con l’obiettivo di renderne più coerente l’attività e di adattarla a un panorama in cui stampa, radio, televisione e piattaforme digitali sono sempre più intrecciate.

Ne fanno parte, tra gli altri, Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media e la Sala Stampa della Santa Sede, oltre alla Libreria Editrice Vaticana, alla Tipografia e alla Filmoteca Vaticana. Il mandato comprende anche la riflessione teologica e pastorale sulla comunicazione e la formazione degli operatori.

Non si tratta, quindi, di dirigere una singola testata o di occuparsi soltanto della comunicazione del Papa. Alla prefetta spetta guidare un’organizzazione che riunisce strutture con linguaggi, pubblici e funzioni differenti: dall’informazione quotidiana sulle attività pontificie alla produzione audiovisiva, dalla distribuzione digitale alla comunicazione istituzionale. La sfida è far lavorare queste realtà in modo coordinato, preservandone le specificità e rendendo la presenza della Santa Sede accessibile a un pubblico internazionale.

Alvarado arriva a Roma con una carriera maturata tra comunicazione, advocacy e informazione cattolica. Nata a Città del Messico, ha studiato alla Florida International University e alla George Washington University. Dal 2009 al 2023 ha ricoperto incarichi di responsabilità al Becket Fund for Religious Liberty, organizzazione statunitense che si occupa di libertà religiosa.

Nel 2021 è entrata in EWTN News come conduttrice del programma settimanale EWTN News In Depth; dal 2023 ne è presidente e direttrice operativa, con la supervisione di piattaforme che producono contenuti in sette lingue per televisione, stampa, radio, digitale e social media.

Nell’intervista a EWTN News In Depth con cui si è preparata al passaggio di consegne, Alvarado ha descritto la nomina come una responsabilità di servizio.

La sua nomina ha anche un significato istituzionale. Paolo Ruffini, nominato nel 2018 da papa Francesco, era stato il primo laico a guidare un dicastero della Curia romana. Alvarado segna un ulteriore passaggio: una donna non consacrata assume la responsabilità di uno dei dicasteri centrali della Santa Sede.

La presenza femminile ai vertici vaticani è cresciuta negli ultimi anni, ma la guida di un dicastero resta un incarico di particolare rilievo. Il suo ingresso non cambia la natura del mandato, affidato dal Papa, ma porta al vertice una dirigente laica con esperienza diretta nell’informazione audiovisiva e digitale.

La Segreteria per la Comunicazione fu istituita da papa Francesco nel 2015 per integrare le diverse strutture mediatiche vaticane. Nel 2018 assunse il nome di Dicastero per la Comunicazione. A quasi undici anni dalla riforma, Alvarado eredita dunque un sistema già accorpato, ma chiamato a misurarsi con trasformazioni continue: convergenza dei media, innovazione tecnologica, nuovi modelli di fruizione e rapidità della comunicazione online.

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