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Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro

Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro

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Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro Adnkronos

(Adnkronos) – Droni in volo sulle pareti del Monte Bianco, immagini elaborate in tempo reale dall’intelligenza artificiale e dati trasformati in strumenti per la prevenzione dei rischi. A Courmayeur, Autostrade dello Stato e SITMB hanno sperimentato nuove tecnologie per il monitoraggio delle infrastrutture a protezione del Traforo del Monte Bianco. Il progetto, sviluppato nell’ambito della piattaforma STRIVE, punta a rendere la rete autostradale sempre più sicura, resiliente e intelligente. Un modello innovativo che potrà essere esteso anche a ponti, viadotti e gallerie in tutta Italia. Per l’amministratore delegato di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli, l’innovazione rappresenta una leva strategica per accompagnare la crescita e lo sviluppo del Paese. 

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Redazione Key4biz

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