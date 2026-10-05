»
»
Monsurrò (Confindustria Nautica): “Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina ai clienti”

Monsurrò (Confindustria Nautica): “Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina ai clienti”

di |
Monsurrò (Confindustria Nautica): “Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l’offerta vicina ai clienti” Adnkronos

(Adnkronos) – “L’importanza dei saloni patrocinati sta nel rappresentare l’Italia da Nord a Sud. L’idea di avere eventi che operano come satelliti rispetto al Salone Nautico di Genova contribuisce a portare l’offerta nautica e di servizi vicina alla domanda, direttamente presso i clienti, coprendo così tutta quella fascia di pubblico che per qualsiasi motivo non riesce a raggiungere Genova. In questo modo siamo noi a raggiungerli direttamente. Inoltre, si tratta di iniziative di grande interesse perché non si fermano al solo aspetto commerciale, ma promuovono attivamente la cultura del mare, lo sport e la subacquea”. Lo ha sottolineato Marco Monsurrò, Vicepresidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del calendario degli appuntamenti patrocinati dall’associazione sul territorio nazionale alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato ‘We are made of sea’. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche