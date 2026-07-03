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Mondiali, Egitto arriva a Dallas: ‘rissa’ con polizia all’aeroporto

Mondiali, Egitto arriva a Dallas: ‘rissa’ con polizia all’aeroporto

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Mondiali, Egitto arriva a Dallas: ‘rissa’ con polizia all’aeroporto Adnkronos

(Adnkronos) – L’Egitto arriva a Dallas per i sedicesimi di finale dei Mondiali e litiga con la polizia all’aeroporto. La Nazionale africana sarà impegnata oggi, alle 20 ora italiana, nel match contro l’Australia. L’arrivo in Texas è stato caratterizzato da un accenno di rissa tra membri della delegazione e agenti di polizia. 

I video che rimbalzano su X mostrano momenti di tensione tra urla e spintoni. Mentre qualche giocatore firma autografi, ‘storie tese’ tra membri dello staff e almeno un agente, che urla più volte ‘Back off’, ‘Indietro’. 

 

 

Nel corso dei Mondiali, più volte hanno fatto scalpore le immagini relative ai controlli ordinari, con tanto di perquisizioni, a cui sono state sottoposte le squadre negli Stati Uniti. 

 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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