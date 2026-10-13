La piattaforma avrà i diritti esclusivi in Spagna e Andorra. Alcune partite, comprese quelle della nazionale spagnola, saranno trasmesse anche in chiaro: un accordo che rafforza il ruolo di Netflix nello sport live.

Netflix conquista il Mondiale 2030 in Spagna: in streaming tutte le 104 partite

Netflix trasmetterà in diretta tutte le 104 partite della Coppa del Mondo di calcio 2030 in Spagna e Andorra. La società ha annunciato di aver acquisito i diritti esclusivi per i due territori, facendo del torneo il nuovo tassello di una strategia che punta sempre più sugli eventi sportivi dal vivo. I termini economici dell’accordo non sono stati resi noti, secondo un comunicato stampa ufficiale rilasciato dalla piattaforma.

Il Mondiale del 2030 celebrerà il centenario della prima edizione, disputata in Uruguay nel 1930. Spagna, Marocco e Portogallo ospiteranno la competizione, mentre tre partite celebrative si giocheranno in Argentina, Paraguay e Uruguay: il torneo coinvolgerà così sei Paesi tra Europa, Africa e Sud America.

Tutte le partite in streaming, con finestre gratuite

Netflix prevede una copertura completa, con trasmissioni prima, durante e dopo le gare, un programma quotidiano nei giorni di partita e contenuti dedicati ad accompagnare il pubblico verso il torneo. La piattaforma promette un racconto con una prospettiva spagnola, in una delle edizioni più attese per il Paese ospitante e campione in carica, secondo il comunicato.

L’accordo prevede anche una partita gratuita per ogni giornata di gara in Spagna. Inoltre, un pacchetto di incontri (tra cui tutte le partite della nazionale spagnola, le due semifinali e la finale) sarà disponibile su un’emittente nazionale in chiaro. Netflix e FIFA non hanno ancora comunicato quale sarà il broadcaster.

La formula combina quindi l’esclusiva della piattaforma con una distribuzione gratuita di una parte del torneo. È un elemento rilevante per un evento di interesse globale: l’accesso alle partite di maggiore richiamo non sarà riservato agli abbonati Netflix, anche se il perimetro completo della programmazione in chiaro resta da definire.

Netflix punta con decisione sui grandi eventi live

Il Mondiale amplia la presenza di Netflix nello sport in diretta, già rafforzata dagli accordi per le edizioni 2027 e 2031 della Coppa del Mondo femminile negli Stati Uniti e in Canada e da una programmazione che comprende incontri NFL, eventi MLB, WWE e appuntamenti di pugilato e arti marziali miste.

La mossa segna un passaggio ulteriore per una società nata come servizio di streaming on demand. I grandi eventi sportivi attirano un pubblico enorme, che va ben oltre il catalogo di film e serie. Nel caso del Mondiale di calcio, il valore non è soltanto editoriale: i diritti di una competizione globale possono rafforzare la relazione con gli abbonati e rendere più centrale l’app nella distribuzione televisiva.

C’è anche una dimensione industriale e politica. Le piattaforme globali sono ormai concorrenti dirette dei broadcaster per le licenze dei contenuti premium e il calcio rappresenta la porta di accesso agli eventi più seguiti.

Lo sport come leva per conquistare nuovo pubblico

Netflix ha costruito in Spagna una parte della propria offerta sportiva anche attraverso documentari dedicati a figure e competizioni nazionali, da Rafa a Carlos Alcaraz: My Way, fino a LALIGA: All Access. Ora il passaggio è dalla “narrazione” dello sport alla trasmissione in diretta del suo evento più seguito.

Per il pubblico spagnolo, il Mondiale 2030 avrà una valenza particolare: la nazionale giocherà in casa e la piattaforma potrà seguire il torneo con programmi e approfondimenti dedicati. Per Netflix, sarà una prova importante della capacità di gestire un evento live di dimensione eccezionale, con 104 partite e un pubblico internazionale, ma anche di integrare streaming e televisione in chiaro per raggiungere fasce di spettatori diverse.

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