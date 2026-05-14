Il calcio sta diventando una gigantesca piattaforma di intrattenimento digitale, alimentato da una fiume di dati, per offrire uno spettacolo guidato dagli algoritmi, pensato per conquistare pubblico, social network e nuovi mercati globali.

I mondiali di calcio del Nord America sempre più dominati dalle tecnologie digitali e dall’AI

I campionati mondiali di calcio del 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, saranno molto più di un semplice torneo sportivo. Saranno un grande laboratorio tecnologico del calcio moderno. Dietro al pallone che rotola sul prato ci sarà infatti una gigantesca infrastruttura digitale fatta di intelligenza artificiale (AI), telecamere intelligenti, sensori, piattaforme social, sistemi di analisi in tempo reale e nuove forme di intrattenimento pensate per conquistare miliardi di persone.

Per la FIFA non si tratta soltanto di organizzare una competizione sportiva: l’obiettivo è trasformare il Mondiale in un’esperienza mediatica globale, capace di competere con Netflix, TikTok, YouTube e con tutte le altre forme di consumo digitale che oggi catturano l’attenzione del pubblico.

Non è un caso che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, abbia definito il torneo “104 Super Bowl”. I numeri sono impressionanti: 48 nazionali partecipanti, 104 partite, milioni di spettatori negli stadi e fino a 6 miliardi di persone coinvolte online e attraverso i media. In un mondo dove lo sport deve continuamente reinventarsi per restare centrale nell’economia dell’attenzione, la tecnologia è diventata decisiva.

Scansioni 3D dei giocatori per dare vita agli avatar AI

Una delle innovazioni più sorprendenti sarà l’utilizzo delle scansioni 3D dei calciatori. Prima del torneo, ogni giocatore entrerà in una speciale cabina di rilevamento che analizzerà il corpo in modo estremamente preciso, misurando arti, postura, movimenti e dimensioni fisiche. Da questi dati nasceranno avatar digitali tridimensionali controllati dall’intelligenza artificiale.

Non si tratta di fantascienza né di un semplice esperimento grafico: questi modelli virtuali serviranno ad alimentare i sistemi arbitrali e di tracking avanzato. In pratica, la FIFA vuole sapere in ogni istante dove si trova ogni parte del corpo di un giocatore per rendere le decisioni sul fuorigioco sempre più rapide e accurate.

L’intelligenza artificiale avrà quindi un ruolo centrale. I sistemi di VAR evoluti useranno dati raccolti in tempo reale da telecamere e sensori per assistere gli arbitri. Le decisioni verranno elaborate più velocemente e con maggiore precisione grazie alla cosiddetta “semi-automated offside technology”, già vista in Qatar nel 2022 ma ora molto più avanzata.

Il pallone col chip

Anche il pallone ufficiale del torneo, il nuovo Trionda prodotto da Adidas, sarà un dispositivo tecnologico oltre che sportivo. All’interno del pallone è stato inserito un chip capace di comunicare con il sistema VAR e di inviare dati istantanei sui tocchi e sui movimenti della sfera. La nuova ‘palla’ è stata testata da un gruppo di ricercatori, di cui ha fatto parte anche John Eric Goff, Visiting Assistant Professor di fisica presso l’Università di Puget Sound, che insieme a colleghi britannici e giapponesi da diversi anni ha il compito di provare la resistenza dei materiali e le performance aerodinamiche, anche in apposite gallerie del vento.

Questo permetterà di verificare con estrema precisione il momento esatto in cui un giocatore colpisce il pallone, aiutando così nelle situazioni di fuorigioco o nei casi più controversi.

Decine di telecamere seguiranno ogni azione, mentre l’AI coordinerà tutto

Anche il modo di vedere il calcio cambierà profondamente. Nei Mondiali nordamericani saranno impiegate tra 45 e 50 telecamere che seguiranno ogni azione, comprese camere a 360 gradi, camere sospese su cavi, mini-camere mobili e sistemi intelligenti stabilizzati tramite AI. Tra le novità più attese ci saranno le cosiddette spider cam, telecamere sospese che voleranno sopra il campo seguendo l’azione con movimenti fluidi e cinematografici.

Se alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina i droni hanno stupito il pubblico inseguendo sciatori e pattinatori, negli stadi di calcio il rischio di interferire con il gioco è troppo elevato. Per questo si è scelta una soluzione più sicura ma altrettanto spettacolare: telecamere “volanti” ancorate a cavi, capaci di offrire immagini immersive mai viste prima.

Grande curiosità c’è anche attorno alla “Referee View”, la visuale dell’arbitro. Grazie a microcamere montate sugli ufficiali di gara, il pubblico potrà vedere esattamente ciò che vede il direttore di gara durante un’azione contestata.

In passato queste immagini erano difficili da utilizzare a causa delle vibrazioni e dei movimenti bruschi, ma oggi l’intelligenza artificiale è in grado di stabilizzare le riprese in tempo reale, rendendole molto più fluide e spettacolari.

Il calcio si trasforma in spettacolo e contenuti speciali per TikTok e You Tube. È l’epoca del “data-tainment”

Tutta questa tecnologia ha però uno scopo preciso: rendere il calcio un prodotto sempre più coinvolgente e adatto ai linguaggi digitali contemporanei. La FIFA sa bene che il pubblico più giovane vive ormai sui social network e consuma contenuti brevi, veloci e altamente visivi.

Per questo motivo TikTok e YouTube avranno un ruolo centrale nella strategia del torneo.

Per la prima volta saranno piattaforme “preferite” della FIFA, con accesso privilegiato a contenuti esclusivi, backstage, clip speciali e persino ad alcune dirette. I tifosi non seguiranno il Mondiale soltanto in televisione: lo vivranno attraverso smartphone, video verticali, highlights condivisi sui social e contenuti creati dagli influencer.

Il calcio, insomma, sta diventando sempre più un’esperienza continua che non si esaurisce nei novanta minuti della partita. Gli organizzatori vogliono mantenere il pubblico connesso prima, durante e dopo il match.

Negli stadi, gli spettatori riceveranno statistiche in tempo reale sui telefoni, replay immediati e contenuti interattivi. Da casa, invece, si cercherà di ricreare l’atmosfera dello stadio con riprese immersive, audio avanzato e grafiche sempre più sofisticate.

La parola chiave, ha spiegato Joe Towns, Docente senior di giornalismo sportivo presso la Cardiff Metropolitan University, in un articolo pubblicato su The Conversation, è “data-tainment”, unione di dati e intrattenimento: statistiche, analisi e numeri diventano parte dello spettacolo, quasi come accade nei videogiochi.

Agli americani del calcio poco importa, ma rappresentano un mercato ricchissimo

Dietro tutto questo c’è anche una questione economica e culturale. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante che il calcio internazionale non è ancora riuscito a conquistare completamente. La FIFA vuole trasformare il Mondiale del 2026 in un evento capace di parlare il linguaggio dello sport americano, dove spettacolo e intrattenimento sono elementi fondamentali quanto il gioco stesso.

Il rischio, naturalmente, è quello di esagerare con gli effetti speciali e allontanarsi dalla semplicità che ha reso il calcio lo sport più amato al mondo. La sfida sarà proprio questa: innovare senza snaturare.

I mondiali di calcio del futuro saranno sempre più immersivi, digitali e interattivi, non sono più soltanto uno sport da guardare. Sono sempre più già ora una piattaforma tecnologica globale dove sport, dati, social media e intrattenimento si fondono in un unico grande spettacolo planetario, che più che emozionare deve intrattenere e generare profitti.

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