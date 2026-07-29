Mondiali Calcio: Ue e Gb contro Fifa sulla commercializzazione

(Adnkronos) – Il Regno Unito e l’Unione Europea hanno respinto con durezza il progetto del presidente della Fifa, Gianni Infantino, di creare una società da 20 miliardi di dollari per gestire i Mondiali di calcio insieme ad investitori privati, tra cui la famiglia Kushner. Il piano è stato annunciato ieri ed è immediatamente stato attaccato dalla Uefa.

Il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham ha affermato, via social, che “il calcio non appartiene agli investitori. Appartiene alle persone che riempiono gli spalti e che stanno a bordo campo settimana dopo settimana, con la pioggia o con il sole”.

La Coppa del Mondo, secondo Burnham, “non è un prodotto. È la più grande competizione sportiva al mondo e non è mai stata di proprietà di nessuno. Potete mascherarla come volete, ma una volta che ne avete venduta una parte, avete svenduto tutto. Il calcio appartiene ai tifosi. È sempre stato così e sempre lo sarà”.

Per l’Unione Europea, il commissario allo Sport Glenn Micallef ha scritto un lungo thread in proposito: “La Coppa del Mondo di calcio – ricorda – rimane il più grande torneo sportivo del pianeta, nonostante la Fifa sfrutti ogni opportunità commerciale. Ma adesso basta. L’incessante commercializzazione del calcio è diventata corrosiva. Sta minacciando ciò che ha reso il calcio lo sport più popolare al mondo”.

Tra le altre cose, il commissario osserva che è “particolarmente preoccupante il caso in cui i poteri regolamentari della Fifa si allineino con gli interessi finanziari di entità private, quando il valore degli investimenti dipende dalle decisioni prese dalla Fifa. Questo solleva profondi interrogativi in materia di governance, indipendenza e conflitti di interesse”.

Per Micallef, queste proposte “sollevano importanti considerazioni in materia di diritto della concorrenza. Come la Corte di giustizia dell’Ue ha costantemente riconosciuto, le norme sportive sono soggette al diritto dell’Ue, laddove producano effetti economici. Nell’ambito delle sue competenze ai sensi dei Trattati, la Commissione Europea esaminerà attentamente queste proposte”.

Secondo il commissario maltese, “il successo commerciale dovrebbe rafforzare il calcio, non distruggerlo. Giù le mani dal nostro sport”, conclude.

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