Alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti ha debuttato una versione avanzata della tecnologia di fuorigioco semi-automatizzato. Arrivano anche Football AI Pro, scansioni 3D dei giocatori, body cam stabilizzate e oltre 150 milioni di dati di tracking per partita.

La Coppa del Mondo di Calcio in Canada, Messico e Stati Uniti, iniziata ieri e in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026, debuttano nuove soluzioni tecnologiche per rendere più rapide alcune decisioni arbitrali, migliorare le immagini dalle body cam degli arbitri e offrire a tutte le 48 squadre strumenti avanzati di analisi delle partite.

Fuorigioco semi-automatizzato più rapido

Le novità sono state illustrate durante una tavola rotonda virtuale dall’International Broadcast Centre di Dallas.

Per la prima volta in una Coppa del Mondo sarà utilizzata una tecnologia avanzata di fuorigioco semi-automatizzato. Rispetto al sistema impiegato al Mondiale 2022, la differenza principale riguarda il flusso della decisione.

Nel 2022 le informazioni venivano inviate direttamente al VAR. Nel 2026, invece, i fuorigioco posizionali chiari saranno comunicati direttamente agli ufficiali di gara in campo. Questo consentirà agli assistenti arbitrali di alzare la bandierina più rapidamente nei casi evidenti, riducendo anche il tempo in cui l’azione prosegue dopo un fuorigioco già verificato.

FIFA ha sottolineato però che il sistema migliorato riguarda solo il fuorigioco posizionale. Non sarà la tecnologia a decidere automaticamente i casi di interferenza nel gioco, ad esempio quando un calciatore in posizione irregolare non tocca il pallone ma può influenzare l’azione.

Scansioni 3D dei giocatori

Per aumentare la precisione del sistema, tutti i calciatori partecipanti al Mondiale 2026 saranno scansionati in 3D. Le loro immagini e i relativi avatar digitali saranno integrati nella tecnologia di fuorigioco semi-automatizzato.

La misura servirà agli arbitri, ma anche ai tifosi. FIFA punta infatti a migliorare i replay televisivi in 3D, rendendo i giocatori più riconoscibili e più chiara la posizione dei calciatori coinvolti nelle azioni di fuorigioco.

Football AI Pro per tutte le nazionali

Un’altra novità è Football AI Pro, un assistente di conoscenza basato su AI generativa sviluppato per mettere tutte le 48 squadre nelle stesse condizioni di accesso all’analisi pre e post partita.

Finora FIFA forniva alle squadre report molto dettagliati, anche di 50 o 60 pagine per ogni match. Questi documenti richiedevano però staff di analisti in grado di interpretarli. Con Football AI Pro, le nazionali potranno estrarre più facilmente le informazioni di cui hanno bisogno.

L’obiettivo è democratizzare l’accesso alla tecnologia. Non tutte le federazioni possono permettersi grandi team di match analyst al seguito. Con lo stesso accesso agli strumenti più avanzati, FIFA punta a ridurre il divario tra squadre con strutture molto diverse.

Body cam arbitrali più stabili

Le body cam arbitrali sono state utilizzate per la prima volta al FIFA Club World Cup 2025 e, secondo FIFA, il test ha superato le aspettative. In vista del Mondiale 2026, Lenovo ha sviluppato una tecnologia per ridurre l’effetto mosso causato dai movimenti rapidi dell’arbitro.

Le immagini stabilizzate offriranno una prospettiva in prima persona di qualità più alta per il pubblico televisivo, migliorando trasparenza, comprensione e coinvolgimento durante la partita.

Oltre 150 milioni di dati per partita

Ogni stadio del Mondiale 2026 sarà dotato di 16 telecamere ottiche di tracking. Il sistema produrrà oltre 150 milioni di dati di tracciamento per partita.

Questi dati permetteranno a FIFA di ricreare l’intero match in 3D e di mettere il flusso a disposizione del VAR. Sarà utile, ad esempio, per valutare se un giocatore in posizione di fuorigioco abbia ostruito la visuale del portiere, oppure per verificare se il pallone abbia superato la linea laterale prima di un gol.

Gli stessi dati potranno essere usati anche dai media partner per mostrare highlights o intere partite in 3D. Inoltre, alimenteranno Football AI Pro come base per le ricostruzioni tridimensionali.

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