Il progetto europeo sviluppa servizi innovativi combinando dati della qualità dell’aria, previsioni meteorologiche e flussi di traffico, al fine di generare informazioni utili sia ai cittadini, sia alle Pubbliche Amministrazioni. Uno degli obiettivi è accrescere il numero dei luoghi in città in cui è possibile effettuare misurazioni delle concentrazioni di inquinanti nell’aria.

Nell’edizione online di Modena Smart Life 2020, fra le diverse matrici tematiche individuate, le “Strade Virtuali” (reti e infrastrutture tecnologiche) hanno ospitato sabato 26 settembre una diretta streaming dal titolo “Smart City: la sfida verso la sostenibilità”, per approfondire i risultati del progetto europeo “Trafair”, focalizzato sulla comprensione dei flussi di traffico e realizzato in 2 Paesi europei, Italia e Spagna.

“Trafair” sviluppa servizi innovativi combinando dati della qualità dell’aria, previsioni meteorologiche

e flussi di traffico, si legge in un comunicato Lepida, società in-house della Regione Emilia Romagna, al fine di generare dati e informazioni utili sia ai cittadini che alle Pubbliche Amministrazioni.

Grazie al progetto, il Comune di Modena ha inaugurato una rete LoraWan sicura e a basso costo in cui svariati tipi di sensori sfruttano questo protocollo; in futuro questi sensori potranno essere utilizzati per la rilevazione della congestione del traffico, di incidenti stradali e semafori intelligenti, ma anche per il monitoraggio dei cassonetti dei rifiuti e per il sovraffollamento dei mezzi di trasporto pubblici.

Il contributo di Lepida al progetto è legato alla piattaforma regionale SensorNet che può acquisire dati

da diversi sensori in tempo reale ed è in grado di gestire l’invio di segnalazioni automatiche in caso di rilevazione di condizioni di criticità, e di fornirli a piattaforme terze tramite API pubbliche.

Nel caso di “Trafair”, i dati forniti sono quelli relativi a due centraline per la qualità dell’aria a Modena, di proprietà di Arpae e quelli relative a 24 centraline per il monitoraggio del traffico, nella provincia

di Modena, di proprietà del servizio regionale di viabilità.

Uno degli obiettivi di Trafair è di accrescere il numero dei luoghi in città in cui è possibile effettuare misurazioni delle concentrazioni di inquinanti nell’aria, in questo modo è possibile tenere conto del fatto che in città le concentrazioni sono estremamente variabili da un luogo all’altro.

Cittadini e imprese possono visualizzare in tempo reale la situazione della qualità dell’aria grazie a due

Applicazioni mobili, Trafair Green Areas e Trafair Forecast che saranno a disposizione su Play Store e IOS.

Le misurazioni disponibili sono pubblicate come open data sul portale della Regione Emilia-Romagna e sullo European Data Portal.