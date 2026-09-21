Modello 730/2026: si va verso la scadenza

(Adnkronos) – La stagione del modello 730/2026 entra nella sua fase conclusiva: mancano due settimane circa alla scadenza per la trasmissione.

Fino al 30 settembre sarà possibile accedere anche alla versione precompilata online, la dichiarazione dei redditi elaborata dall’Agenzia delle Entrate con i dati in suo possesso.

È tempo di tirare le somme sul periodo d’imposta 2025: dai redditi indicati nelle Certificazioni Uniche ai costi sostenuti durante l’anno che danno diritto alle detrazioni. Tra questi, ad esempio, le spese sanitarie o quelle scolastiche.

E in questo periodo conclusivo sarà possibile rivolgersi al call center dell’Agenzia delle Entrate per ricevere assistenza anche sabato 19 e 26 settembre dalle ore 9 alle 13.

Il primo aspetto fondamentale da tenere presente per chi deve ancora inviare la dichiarazione dei redditi riguarda il termine ultimo di presentazione.



Come previsto dal calendario fiscale, la scadenza per la dichiarazione semplificata, destinata perlopiù a lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionate e pensionati, è fissata per il 30 settembre 2026.



Entro tale data dovranno essere trasmessi sia il modello 730 precompilato che quello ordinario.

Bisogna, però, ricordare che la stagione dichiarativa si concluderà in via ufficiale il 2 novembre, giorno di scadenza per l’inoltro del modello Redditi. Impiegato in prevalenza da lavoratori autonomi, società e imprese, è accessibile a chiunque e rappresenta una strada comunque percorribile per dipendenti e pensionati che procedono all’invio dei dati dopo il 30 settembre.

Presentare la dichiarazione tramite il modello 730, però, riduce i tempi di attesa per ottenere eventuali rimborsi.



L’accredito degli importi spettanti avviene insieme allo stipendio o alla pensione, oppure direttamente da parte dell’Amministrazione finanziaria entro la fine dell’anno per chi non ha un sostituto d’imposta.

La tempestività dei pagamenti in busta paga o nel cedolino della pensione dipende dal momento di trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti l’importo a credito viene corrisposto nella retribuzione del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione (ovvero il prospetto del conguaglio a credito o a debito). E si parte da luglio.

Mentre per i pensionati e le pensionate le operazioni di conguaglio sono elaborate a partire dal secondo mese successivo alla data di trasmissione della dichiarazione con partenza ad agosto.

Fanno eccezione i casi in cui scattano i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate e i tempi di attesa possono allungarsi fino alla primavera.

Per la presentazione del modello 730 si possono percorrere due strade diverse. La prima opzione è rappresentata dalla versione precompilata, che consente al contribuente di gestire la propria dichiarazione dei redditi eventualmente in completa autonomia ed è disponibile anche in modalità semplificata.

L’accesso alla piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione, la modifica e l’invio della dichiarazione dei redditi pronta all’uso richiede l’utilizzo di una delle seguenti credenziali:

● SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

● CIE (Carta d’Identità Elettronica);

● CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

All’interno del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate si trovano inseriti già diversi dati, inclusi quelli reddituali desunti dalla Certificazione Unica e le spese detraibili trasmesse da enti e soggetti terzi o le informazioni che derivano dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Anche i contenuti inseriti dalla stessa Amministrazione finanziaria, però, sono da verificare e possono richiedere rettifiche o integrazioni prima dell’inoltro definitivo.

In alternativa alla presentazione diretta, si può abilitare anche una persona di fiducia per l’accesso alla precompilata. Chi, invece, ha bisogno di maggiore assistenza in vista della scadenza del 30 settembre potrà rivolgersi a CAF, professionisti e professioniste per gestire l’invio.

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