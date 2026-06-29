Moda, Gruppo Pattern ottiene certificazione Leed Platinum con il nuovo headquarters Torino

(Adnkronos) – Il Gruppo Pattern riceve ufficialmente la prestigiosa Certificazione Leed v4 (Leadership in Energy and Environmental Design) for Building Design and Construction livello Platinum per il proprio Headquarters di Torino, inaugurato nell’ottobre 2025, raggiungendo un punteggio di 85 su 110 punti. Si tratta del massimo livello previsto dal protocollo internazionale, che attesta l’eccellenza in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità degli spazi. Alla consegna della targa, avvenuta il 19 Giugno, ha partecipato il Presidente di Green Building Council Italia, Fabrizio Capaccioli, insieme ai dipendenti dell’azienda e ai consulenti che hanno contribuito alla costruzione dell’Headquarters.

Un traguardo che “conferma il percorso intrapreso verso un modello di crescita sempre più responsabile e rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione. Ancora di più se pensiamo che nel contesto italiano, di circa 30 edifici che hanno raggiunto il livello Leed Platinum, solo una decina ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a quello del Gruppo Pattern – afferma Franca Di Carlo, plant manager del Gruppo Pattern -. Tra questi, i siti industriali come il nostro rappresentano una quota davvero limitata, rendendo questo traguardo ancora più significativo. L’Headquarters per noi non è solo un sito operativo, ma la nostra casa, uno spazio in cui soluzioni tecnologiche innovative e materiali sostenibili si integrano per il benessere delle persone”.

Elevata efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili, la gestione delle risorse idriche e la qualità degli ambienti interni dell’Headquarters. Sono questi i principali elementi che hanno portato il Gruppo al raggiungimento della certificazione Leed Platinum. Determinante anche il lavoro sulla Tassonomia Europea, che ha consentito di organizzare e rendere ulteriormente tracciabili i dati, in linea con i criteri della finanza sostenibile.

“Questo traguardo testimonia non solo la solidità industriale e la capacità di visione del Gruppo, ma anche una scelta coraggiosa e controcorrente rispetto al settore. In un contesto caratterizzato da forte incertezza, noi abbiamo scelto di confermare integralmente gli investimenti pluriennali, in primis quello sull’Headquarters appunto, rafforzando l’impegno sul territorio e rinnovando la fiducia nelle prospettive di crescita di lungo periodo” aggiungono Fulvio Botto e Franco Martorella, fondatori e soci di maggioranza di Pattern, insieme a Luca Sburlati, ceo del Gruppo. L’headquarters rappresenta ovviamente un investimento importante per il Gruppo, che a maggio ha inoltre approvato alcuni dati consolidati al 31 marzo 2026, confermando nel primo trimestre 2026 il trend di miglioramento di tutti gli indicatori economici, trainato da tutti i poli industriali del Gruppo (maglieria, pelletteria e ready-to-wear), un andamento avviato dal secondo semestre 2025.

Al 31 marzo 2026 il Gruppo Pattern ha raggiunto ricavi totali pari a quasi 28 milioni di euro in crescita del 19,3% rispetto al 31 marzo 2025. L’Ebitda al 31 marzo 2026 si attesta a oltre € 2 milioni, rispetto ad un valore quasi azzerato del primo trimestre 2025, mentre l’Ebitda Margin si attesta al 7,8%, in netto miglioramento rispetto a 0,1% al 31 marzo 2025. Nel corso del trimestre il Gruppo ha infine confermato una positiva capacità di generazione di cassa operativa, assorbita principalmente dagli investimenti effettuati.

Alla consegna ufficiale della targa della Certificazione Leed livello Platinum hanno partecipato tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione dell’headquarter e al raggiungimento della certificazione: Ing. Gianfranco Boffa di Tekinda Srl che ha coordinato alcuni dei più importanti studi di progettazione – Sma Progetti, Eq Ingegneria, Ing. Giuseppe Lonero e Get- mentre l’esecuzione è stata affidata a Secap S.p.A., storica impresa torinese. L’investimento è stato sostenuto anche grazie al finanziamento di Intesa Sanpaolo con garanzia Green emessa da Sace, confermando la solidità industriale del Gruppo e la coerenza con i criteri esg.

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