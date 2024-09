L’intervento è volto a sostenere la realizzazione di investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull’intero territorio nazionale. La misura è tesa a implementare le tecnologie AI, blockchain, robotica, big data e analytics, stampa 3D e Internet delle cose, realtà aumentata e virtuale.

Più formazione e implementazione delle nuove tecnologie

Uno dei settori chiave del made in Italy è quello della moda, dove si deve investire di più per accelerare la doppia transizione tecnologica ed ecologica delle imprese. Servono non solo maggiori risorse economiche, ma soprattutto formazione del personale, l’introduzione di tecnologie abilitanti tese a favorire lo sviluppo di processi aziendali e prodotti innovativi e le certificazioni di sostenibilità ambientale.

Per questi mitivi, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno disposto una misura dedicata con un budget di 15 milion di euro.

In attuazione della legge “made in Italy” (206/2023), con apposito decreto interministeriale, sono state disposte le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti per la transizione ecologica e digitale delle imprese del settore tessile, della moda e degli accessori, sull’intero territorio nazionale.

I punti chiave sono le competenze del personale dipendente delle imprese, che devono crescere rapidamente, l’implementazione delle nuove tecnologie (intelligenza artificiale, blockchain, robotica, big data e analytics, stampa 3D e Internet delle cose, realtà aumentata e virtuale), la certificazione green e i di analisi di Life Cycle Assessment (LCA).

Come spiegato sul sito del ministero delle Imprese, le agevolazioni per le aziende beneficiarie (identificate con gli specifici codici ATECO) saranno concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 60mila euro, per l’acquisizione di prestazioni specialistiche.

Il rinnovamento industriale nelle regioni manifatturiere europee e sovranità manifatturiera

In tutta l’Unione europea (Ue), l’industria della moda, del tessile e dell’abbigliamento, conta 143.000 aziende, per lo più piccole e medie imprese, che impiegano 1,3 milioni di persone (il 5% dell’occupazione manifatturiera dell’Ue) generando un fatturato di 147 miliardi di euro (il 3% del valore aggiunto manifatturiero dell’UE) ampiamente distribuito in tutta l’UE.

Tuttavia, una parte sostanziale dei tessili e dell’abbigliamento (per lo più a basso valore aggiunto) consumati nell’Unione viene prodotta altrove nel mondo, spesso in Asia, sfruttando i costi di manodopera molto bassi, con serie ricadute sociali e ambientali.

Una partnership europea a cui partecipa anche l’Italia, attraverso le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Campania, mira a riunire le parti interessate del settore tessile, dell’abbigliamento e dei settori correlati (aziende, ricerca, istruzione, enti e agenzie pubbliche) in uno sforzo congiunto per sviluppare e attuare strategie e progetti volti a facilitare e accelerare il rinnovamento industriale emergente nelle regioni manifatturiere tradizionali in tutta Europa.

Entro il 2025, l’industria tessile, compresi i materiali a base di fibre, l’abbigliamento, i tessuti per la casa e i tessuti tecnici, dovrebbe essere un settore industriale strategico dell’Unione che fornisce prodotti innovativi e competitivi che consentono soluzioni personalizzate e attraenti.

Il partenariato mira a rafforzare le capacità di innovazione regionali, a facilitare gli investimenti in infrastrutture di innovazione aperta o nuove tecnologie e a stabilire una collaborazione efficace tra gli attori dell’Ue, in modo da compensare i rischi e i costi associati alle catene di fornitura a lunga distanza.

