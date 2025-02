Grazie a questi operatori, l’offerta di mobilità sul territorio si amplia, integrando il trasporto pubblico locale (treni e autobus) con nuove soluzioni come car sharing, bike sharing, taxi, NCC e parcheggi.

La Regione Emilia-Romagna partecipa al progetto nazionale MaaS (Mobility as a Service for Italy) con Maas4RER, promosso dal PNRR per digitalizzare e rendere intermodale il trasporto.

Tra gennaio e febbraio, la sperimentazione si arricchisce con l’ingresso di 4 nuovi MaaS Operator: MyCicero, WeTechnology, Urbi e TabNet, che si aggiungono alla già presente App Roger.

Il risultato? Spostamenti sempre più semplici e sostenibili.

La sperimentazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni con domicilio in Emilia-Romagna. Tutte le informazioni e le modalità di adesione per diventare sperimentatore sono disponibili su mobilità.regione.emilia-romagna.it.

I partecipanti selezionati riceveranno un welcome bonus di 20€ e un cashback del 50% sulla spesa del mese precedente (fino a 20€ al mese).

Un’occasione unica per contribuire al futuro della mobilità, sperimentare i nuovi servizi MaaS e fare scelte di spostamento più consapevoli. La sperimentazione termina a marzo 2025.

