Un mezzo leggero (360 km), alimentato a batteria e quindi totalmente sostenibile in termini ambientali, con le zero emissioni di CO2 certificate, che nelle intenzioni degli ingegneri di FlyNow dovrà essere alla portata di tutti, con un costo molto simile a quello di una corsa standard in taxi a Monaco.

La terza dimensione della mobilità

Il tema non è nuovo, ormai, perché l’industria della mobilità aerea avanzata sta sfornando un gran numero di nuovi modelli di droni per passeggeri e merci da far volare nelle nostre città, ma l’innovazione corre rapida ed entro il 2024 potrebbe arrivare un nuovo drone monoposto automatizzato.

Obiettivo? Ridurre il più possibile il traffico stradale sfruttando la terza dimensione dei trasporti (3D Mobility), il cielo sopra le nostre teste.

Ogni anno nel mondo, secondo l’Economist, il traffico congestionato sulle principali strade e autostrade del mondo genera un costo economico superiore ai 400 miliardi di dollari, mentre le attuali soluzioni di mobilità individuale sono troppo inquinanti ancora.

La FlyNow Aviation ha sviluppato un prototipo di drone monoposto chiamato “Model T” che consentirebbe al passeggero, con tanto di bagaglio a bordo (per un peso massimo sostenibile di 120 kg), di volare da un punto all’altro della città ad un’altezza di 150 metri e una velocità massima di 130 km/h.

Sostenibilità ambientale e innovazione

“Con l’inizio della produzione nel primo trimestre del 2024 e l’ingresso nel mercato nel trimestre successivo, FlyNow otterrà un ritorno sull’investimento nel secondo anno del 2025 semplicemente vendendo il drone”, ha spiegato a Rolandberger.com il CFO dell’azienda, Jens Steingräber.

Per le autorizzazioni e le licenze di volo manca solo il via libera di AustroControl, l’autorità aeronautica austriaca, mentre per le certificazioni finali si dovrà pronunciare l’EASA.

Il Model T di FlyNow sarà a decollo e atterraggio verticali (eVTOL), quindi sarà necessaria anche un’infrastruttura diffusa di cosiddetti vertiporti, hub multiservizi che avranno lo stesso ruolo di fermate dei mezzi di trasporto in cui salire e scendere.

Il mezzo sarà a guida autonoma ed è dotato di quattro rotori elettrici, completamente autonomi l’uno dall’altro per aumentare la sicurezza in volo.

Il primo passo sarà il trasporto merci, poi arriveranno i moduli per passeggeri.