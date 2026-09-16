Mobilità: sostenibilità, ai e innovazione al centro di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti 2026

(Adnkronos) – Al centro della nuova edizione di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in svolgimento a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026, il confronto che coinvolge istituzioni, cittadini e imprese riguardo mobilità, ambiente, innovazione, servizi e qualità di vita che riguardano le città, oggi al centro di un’importante trasformazione. Importante anche il ruolo del trasporto ferroviario nello sviluppo di una mobilità più sostenibile e integrata e quello dell’intelligenza artificiale, sempre più attivo.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz