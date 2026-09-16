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Mobilità: sostenibilità, ai e innovazione al centro di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti 2026

Mobilità: sostenibilità, ai e innovazione al centro di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti 2026

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Mobilità: sostenibilità, ai e innovazione al centro di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti 2026 Adnkronos

(Adnkronos) – Al centro della nuova edizione di ECO – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in svolgimento a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026, il confronto che coinvolge istituzioni, cittadini e imprese riguardo mobilità, ambiente, innovazione, servizi e qualità di vita che riguardano le città, oggi al centro di un’importante trasformazione. Importante anche il ruolo del trasporto ferroviario nello sviluppo di una mobilità più sostenibile e integrata e quello dell’intelligenza artificiale, sempre più attivo. 

economia

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Redazione Key4biz

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