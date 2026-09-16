Mobilità, Scotto (Aci): “intelligenza artificiale unisce elettrificazione e automazione”

(Adnkronos) – “Oggi parliamo delle prospettive che l’intelligenza artificiale offre nel campo della mobilità. Significa unire due settori di sviluppo tecnologico: l’elettrificazione e l’automazione che fino a oggi si sono mossi in modo indipendente. Il vero salto quantico, il vero cambio di passo è legato proprio all’interazione di queste due tecnologie che ci apre a nuovi scenari di mobilità nel quale non saremo più noi a guidare l’auto”. Così Francesco Scotto, direttore studi della Fondazione Caracciolo, Centro studi Aci, in occasione della nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti.

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