Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro

(Adnkronos) – Per 6 persone su 10 la mobilità è un fattore fondamentale nella scelta del posto di lavoro, mentre l’auto rimane il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro, nonostante un utilizzo sempre maggiore di sistemi multimodali nelle aree metropolitane. È quanto emerge da un’indagine condotta da Arval Mobility Observatory, l’osservatorio sulla mobilità di Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli a lungo termine, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui l’azienda appartiene. La ricerca è stata presentata allo SmartCityLab di Milano in occasione della European Mobility Week, la principale campagna della Commissione europea dedicata al tema della mobilità.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz