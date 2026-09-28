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Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro

Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro

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Mobilità, per la ricerca di Arval è un fattore chiave nella scelta del posto di lavoro Adnkronos

(Adnkronos) – Per 6 persone su 10 la mobilità è un fattore fondamentale nella scelta del posto di lavoro, mentre l’auto rimane il mezzo principale per gli spostamenti casa-lavoro, nonostante un utilizzo sempre maggiore di sistemi multimodali nelle aree metropolitane. È quanto emerge da un’indagine condotta da Arval Mobility Observatory, l’osservatorio sulla mobilità di Arval Italia, società specializzata nel noleggio di veicoli a lungo termine, su un campione di dipendenti del Gruppo bancario Bnp Paribas, cui l’azienda appartiene. La ricerca è stata presentata allo SmartCityLab di Milano in occasione della European Mobility Week, la principale campagna della Commissione europea dedicata al tema della mobilità. 

economia

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Redazione Key4biz

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