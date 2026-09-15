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Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionali dorsale sistema integrato, 80% di flotta green”

Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionali dorsale sistema integrato, 80% di flotta green”

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Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionali dorsale sistema integrato, 80% di flotta green” Adnkronos

(Adnkronos) – Il trasporto ferroviario regionale “è la dorsale di un sistema integrato e intermodale, alla base di una mobilità sostenibile. Per dare un’idea della capillarità, i treni toccano oggi 1.700 destinazioni. La flessibilità che le persone chiedono per poter lasciare l’auto privata e utilizzare il trasporto pubblico locale la si può costruire pianificando un sistema integrato e intermodale. Noi siamo in questa direzione tenendo conto della specificità di ciascuna città: è con la pianificazione che si disegna la mobilità sostenibile”. Così Maria Annunziata Giaconia, direttore operations Regionale di Trenitalia, intervistata da Nicola Porro ad Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in corso a Roma. Riguardo ai treni regionali di Trenitalia “abbiamo fatto una vera e propria rivoluzione grazie alle Regioni e ai fondi europei. I contratti lunghi con le Regioni – spiega – ci hanno permesso di comprare dei treni nuovo. Rispetto a una flotta di 1.300 treni, 1.000 sono nuovi e girano sulla nostra rete. Nel 2027 arriveremo a 1.081 treni nuovi, cioè l’80% della nostra flotta è nuova. Parliamo di 7 miliardi di investimento, di cui circa 1 miliardo da fondi Pnrr e della comunità europea. Peraltro treni non solo di ultima generazione in termini di prestazioni, ma li abbiamo pensati per consumare meno del 30% di energia. Treni ibridi, cioè che non sono solo ad elettricità, ma anche diesel laddove non c’è la trazione elettrica e con batteria. C’è anche un primo treno alimentato con biocarburante che si produce dagli scarti alimentari. Il riciclo dei materiali è stato utilizzato anche per i sedili dei vagoni Intercity. E’ chiaro quindi che la pianificazione della mobilità sostenibile richiede degli investimenti”.  

Trenitalia ha inoltre investito sull’accessibilità che aiuta a lasciare l’auto privata a favore del treno, aggiunge Giaconia. “Abbiamo il biglietto digitale anche per il regionale che si può fare comodamente da casa collegandosi al sito o all’app. E si può cambiare fino alla partenza. Inoltre, lasciando i dati si ricevono anche informazioni sul viaggio. Abbattere le barriere è fondamentale, e siamo sulla strada giusta”.  

economia

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Redazione Key4biz

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