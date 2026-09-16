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Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionale dorsale di un sistema integrato e flessibile”

Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionale dorsale di un sistema integrato e flessibile”

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Mobilità, Giaconia (Trenitalia): “Regionale dorsale di un sistema integrato e flessibile” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il trasporto ferroviario regionale ha un ruolo importante, è la dorsale di un sistema integrato sempre più flessibile che è necessario per promuovere una mobilità sostenibile”. Sono le parole di Maria Giaconia, responsabile operations Regionale di Trenitalia, in occasione della nuova edizione di Eco – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in programma a Roma il 15 e 16 settembre nella Settimana Europea della Mobilità 2026. 

economia

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Redazione Key4biz

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