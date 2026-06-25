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Mobilità, Folonari (Aniasa): “Noleggio scelta sempre più diffusa, serve stabilità normativa”

Mobilità, Folonari (Aniasa): “Noleggio scelta sempre più diffusa, serve stabilità normativa”

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Mobilità, Folonari (Aniasa): “Noleggio scelta sempre più diffusa, serve stabilità normativa” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il numero per noi più interessante è quello della flotta gestita dalle società di noleggio: oltre 1 milione e mezzo di veicoli in Italia. Un dato che trasmette un messaggio chiaro: sempre più utenti scelgono una formula di mobilità diversa, basata sul pay-per-use rispetto al possesso dell’auto”. Ad affermarlo è Italo Folonari, presidente di Aniasa, in occasione dell’evento “Le Nuove coordinate della mobilità”, organizzato a Roma dall’Associazione, durante il quale è stato presentato il sondaggio sulla mobilità degli italiani realizzato da Bain & Company in collaborazione con Aniasa. L’evento si focalizza sul trend del noleggio a lungo e breve termine come alternativa strategica all’acquisto dell’auto privata, sulla mobilità in sharing e sulla digital automotive. 

“Questo è un elemento positivo, perché dimostra che gli italiani stanno chiedendo una mobilità differente. Allo stesso tempo ci sono molte difficoltà da affrontare: una delle principali riguarda il costo dei veicoli e delle nuove tecnologie, che è cresciuto più rapidamente rispetto alla capacità di acquisto delle famiglie. È un problema per i privati e per le aziende, ma il noleggio può contribuire a superarlo offrendo rateizzazione, costi certi e maggiore flessibilità”, ha spiegato Folonari. 

“Anche per le società di noleggio, però, il contesto normativo è diventato sempre più complesso. La rapidità dei cambiamenti rende più difficile riuscire a offrire servizi con canoni competitivi e programmare investimenti nel medio periodo”, ha aggiunto il presidente di Aniasa. Rispetto alle richieste alle istituzioni, Folonari ha sottolineato: “Più che un supporto chiediamo di non ostacolarci. Negli ultimi anni abbiamo assistito, nel mondo dell’auto, a un accanimento normativo: ogni tre o sei mesi vengono introdotte nuove norme e nuovi tributi che generano incertezza e confusione sia nelle aziende clienti che nelle imprese del noleggio”. “Serve maggiore stabilità e una visione di lungo termine – ha concluso Folonari – perché il settore possa continuare a sostenere l’evoluzione della mobilità italiana”. 

economia

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Redazione Key4biz

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